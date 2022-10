Rodičovský dôchodok môže pomôcť: Ako prispejete na penziu rodičom? Takto to funguje v praxi!

Seniori, pozor! Máte deti, ktoré platia odvody na Slovensku? Máme pre vás dobrú správu! Už budúci rok vám bude patriť rodičovský dôchodok. Bude záležať len na tom, či dieťa proti tomu nenamieta a z akých vysokých príjmov platilo odvody dva roky predtým. Čo to pre vás znamená?

Mnohí seniori si od budúceho roka polepšia. Vďaka deťom môžu okrem riadnej penzie dostávať aj rodičovský dôchodok. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá tento inštitút zavádza. „Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok a jeho výplate rozhodne do 30. septembra 2023. V roku 2023 sa rodičovský príspevok vyplatí v jednej úhrnnej splátke,“ informuje Jana Hrabková z komunikačného odboru poisťovne.

Čo ak niekto nechce?

Rodičovi v dôchodkovom veku automaticky patrí 1,5 percenta z priemernej mzdy jedného pracujúceho potomka. Či to tak bude, však závisí od dieťaťa. Už dnes sa objavujú prvé ohlasy známych tvárí, ktoré budú proti tomu, aby peniaze dostávali obaja rodičia.

„Mame by som dala všetko, pretože sa o nás starala a stará celý život. Robí pre nás všetko. Otec nás opustil na Vianoce, keď som bola dieťa, pamätám si to dodnes... Po toľkých rokoch, keď to všetko mohol dať do poriadku, sa aj tak rozhodol, že nechce. Nikdy sa ako rodič nezaujímal, či máme čo jesť, či máme s bratom zaplatené školy. Prečo by som teraz mala niečo prispievať? Viem, že si každý bude môcť vybrať a bude to dobrovoľné, ale budú to tlaky na deti a citové vydieranie…“ reaguje fitneska Lucia Mokráňová.