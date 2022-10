Prezujte už teraz: 5 dôležitých zásad, ktorými sa pri výmene pneumatík treba riadiť

Predpoveď počasia na najbližšie dni je ešte optimistická. Mrazy nám nehrozia, dokonca si na mnohých miestach užijeme aj slniečko. Na zimné pneumatiky preto myslí ešte málokto. Ale to môže byť chyba!

Pozrieme sa najprv na to, čo sa uvádza v zákone. Podľa neho musíte mať zimné pneumatiky v období od 15. novembra do 31. marca, ak je na vozovke súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. Rovnako ich musíte mať vtedy, ak je možné na základe poveternostných podmienok predpokladať, že na vozovke bude sneh, ľad alebo námraza. Ak nie sú splnené tieto podmienky, môžete podľa zákona teoreticky jazdiť na letných pneumatikách aj v zime. V praxi to však neodporúčame, zimné pneumatiky sa vzhľadom na svoje zloženie viac hodia do chladného počasia. Ak je teplota niekoľko dní po sebe nižšia ako 7 °C, určite prezujte.

A tým sa dostávame k tomu, prečo by bolo vhodné prezuť už teraz. Týka sa to najmä ľudí, ktorí jazdia autom skoro ráno do práce a večer sa vracajú. V týchto časoch už sú teploty naozaj nízko, pohybujú sa okolo spomínaných 7 °C. Letné pneumatiky v chlade horšie držia na ceste a predlžuje sa s nimi brzdná dráha.

Včasným prezutím sa tiež vyhnete tradičným návalom v pneuservisoch, ktoré väčšinou vyvolá až prvé výrazné ochladenie. A ak nebodaj nestihnete vymeniť letné gumy za zimné, keď napadne sneh, hrozí vám pokuta od polície a v prípade nehody aj naťahovačky s poisťovňou. Tá vám môže krátiť poistnú sumu.

Zásady výmeny pneumatík