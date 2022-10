Zvažujete predčasný odchod do penzie? Radšej neotáľajte! Jedna z podmienok sa môže sprísniť

Je možné, že už o týždeň, 1. novembra, sa sprísni jedna z podmienok nároku na túto dávku. Všetko závisí od toho, či zákon, z ktorého to vyplýva, podpíše prezidentka. Čo sa zmení?

Jednou z podmienok nároku na predčasný dôchodok je, že je vyšší ako 1,2-násobku životného minima. Zákon, ktorý parlament prijal začiatkom októbra, to však zásadným spôsobom mení, keď túto hranicu zvyšuje na 1,6-násobku životného minima. Kým dnes vám stačí nárok vo výške 281,40 eura, po novom budete potrebovať najmenej 375,10 eura. Rozdiel predstavuje takmer 94 eur, čo je vzhľadom na to, že záleží na každom cente, veľmi veľa.



Od 1. novembra alebo neskôr?

Výška nároku na akúkoľvek penziu závisí najmä od výšky vašich príjmov a dĺžky dôchodkového poistenia. Ak sa dá predpokladať, že novú podmienku nespĺňate, „nemali by ste zaváhať a mali by ste o predčasný dôchodok požiadať ešte pred 1. novembrom 2022“, píše bývalý minister práce Jozef Mihál vo svojich daňových a odvodových tipoch na facebooku. Otázkou je, či to bude platiť už 1. novembra. Prezidentka Zuzana Čaputová ešte zákon nepodpísala, takže ani nemohol vyjsť v zbierke zákonov. Ak ho prezidentka nepodpíše a vráti ho parlamentu, sprísnenie podmienok nároku na predčasný dôchodok sa pravdepodobne oddiali.

Podmienky nároku