Slovensko čelí obrovskej inflácii: Potraviny zdraželi o 23 %! Znepokojivé prognózy odborníkov

Toto sme tu nemali už 22 rokov! Slovensko čelí inflácii, ktorá ženie ceny komodít do závratných výšok. Najviac sme zdražovanie pocítili pri nákupe potravín a pohonných hmôt. Čo nás čaká, sa odhaduje len veľmi ťažko, najmä vývoj cien energií je viac ako neistý. Môžeme ušetriť aspoň niekde?

Ceny na Slovensku v septembri medziročne vzrástli o 14,2 %, čo je najviac za posledných viac ako 22 rokov. Najrýchlejšie zdraželi potraviny - o vyše 23 %. „Ovplyvňujú to rastúce ceny agrokomodít a potravín vo svete, zdražovanie energií a zvyšovanie nákladov na prepravu. Prudký rast zaznamenávajú hlavne obilniny, chlieb, pečivo a rastlinné oleje, ale aj mäso, mlieko, mliečne výrobky a vajcia,“ hovorí analytička 365.bank Jana Glasová.

Šéf Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský tvrdí, že nechcú zvyšovať ceny, pretože kúpyschopnosť ľudí klesá. Absencia podpory štátu je však taká katastrofálna, že odbytové ceny pekárskych výrobkov musia v najbližšom období vzrásť „o približne 25 % až 30 %“.

To by znamenalo, že cena kilogramu chleba bude atakovať tri eurá. Odborníci predpokladajú, že pri súčasnom vývoji sa ceny môžu šplhať do extrémnych výšok. Hrozí, že napríklad kilo chladeného kurčaťa bude stáť 5 eur, kuracie rezne 10 eur a vajíčka o 100 % viac.

Úroveň budúcoročnej inflácie bude závisieť hlavne od opatrení na európskej a na našej národnej úrovni. „V prípade, že prijaté opatrenia zamedzia extrémnemu nárastu regulovaných cien, tak priemerná inflácia by sa v roku 2023 mohla pohybovať na úrovniach okolo 15 %. Pri výraznejšom náraste regulovaných cien energií by inflácia mohla prekročiť až hranicu 20 %,“ uzavrela Glasová.