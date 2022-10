Dotované seniorské pobyty pod tlakom inflácie: Zdražejú kúpele pre dôchodcov?!

Ste na dôchodku a chcete si dopriať oddych v kúpeľoch alebo v hoteli? Stále máte možnosť využiť štátnu účelovú dotáciu. Dnes predstavuje 50 eur na osobu a budúci rok sa dokonca môže zvýšiť. Ale bude to stačiť? Kúpele pod tlakom inflácie a zdražovania energií avizujú zdražovanie.

Seniorov, ktorí využijú dotáciu na týždenný pobyt, môže ubudnúť. Inflácia, najmä zdraženie energií, sa premietne aj do cien, rozsahu či kvality služieb. „Zvýšenie ceny pobytov pre seniorov v budúcom roku je nevyhnutné,“ tvrdí riaditeľka Hotela Prameň Dudince Slavka Magyarová. „V inom prípade nie sme schopní zabezpečiť ekonomicky udržateľnú a rentabilnú prevádzku, čo je povinnosťou každého podniku,“ pokračuje riaditeľ KÚPEĽOV SLIAČ Martin Beňuch.

Hotel SOREA SNP v Demänovskej doline Zdroj: Sorea

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) odkazuje, že „tohtoročné ceny sa budú musieť dodržať“, a hotelová spoločnosť SOREA píše, že by mali ostať na rovnakej úrovni. Ani to by však neznamenalo, že všetko ostane pri starom. „Už tento rok sme rast cien pocítili v poskytovaní najlacnejších procedúr, v niektorých zariadeniach aj v množstve a kvalite stravy,“ tvrdí podpredsedníčka JDS Valéria Pokorná. Jednota okrem mimoriadnej valorizácie penzií či výplaty 14. dôchodku žiada aj zvýšenie dotácie na rehabilitačno-liečebné pobyty na 100 eur.