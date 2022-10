Nová analýza o dôsledkoch zvyšovania cien energií: Ako by nás ovplyvnilo dvojnásobné zdraženie?

Obávate sa zdraženia energií? Parlament má na stole návrh na zastropovanie cien, ale ešte si musíme počkať. Kým padne rozhodnutie, Národná banka Slovenska (NBS) prepočítala, čo by sa stalo, keby sa náklady slovenských domácností na plyn, elektrinu, vodu a teplo zdvojnásobili. Čo by to pre nás znamenalo?

Slováci majú jednu z najnižších cien elektriny v Európskej únii. To však vôbec neznamená, že očakávané zdraženie energií ustoja. Dôležité je, aké percento celkových výdavkov domácností „zhltnú" tieto položky. Analytici NBS si najprv určili hranicu vo výške najmenej 20 % a potom vypočítali, ako by sa zmenil podiel domácností v tomto pásme, keby sa náklady na energie zdvojnásobili. Kým v roku 2020 išlo len o 13 % domácností, potom by ich bolo až 4,5-násobne viac! „V pásme nad 20 % by sa za týchto okolností nachádzalo až 62 % domácností," píšu analytici NBS. Poznáme prvé čísla ohľadom energií: Klesla spotreba na Slovensku? Začína sa šetriť vo veľkom! Všetci čakajú, čo bude Slovenská vláda avizovala úmysel zastropovať ceny energií. Dlhoočakávané rozhodnutie však dosiaľ nepadlo. Parlament by mal rozhodnúť na práve prebiehajúcej schôdzi. „Nízkopríjmové domácnosti budú postihnuté najviac," reaguje Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálnoekonomických rizík (IVRA). „Najmä domácnosti seniorov, jednoosobové domácnosti a domácnosti s jedným produktívnym rodičom sú už teraz doslova na hrane."