Začína sa sezóna respiračných ochorení: Prečo sa zaočkovať proti chrípke?

Je to tu! Začala sa jeseň a to je obdobie, keď pribúda rôznych ochorení dýchacích ciest. Ak zvažujete, že by ste sa dali zaočkovať proti chrípke, teraz je ten správny čas. Chvíľu trvá, kým sa vytvorí dostatočná ochranná hladina protilátok. Čo pre to musíte urobiť?

Na následky chrípky zomrie okolo 800 až 1 000 Slovákov ročne. Zbytočne. Proti tomuto respiračnému ochoreniu existuje vakcína a každá zdravotná poisťovňa ju uhrádza v plnej výške. „Na výber sú hneď dve vakcíny, ktoré sa v týchto dňoch postupne naskladňujú do lekární," informuje Union zdravotná poisťovňa. Deťom poisťovne uhrádzajú vakcínu, ktorá sa podáva cez nos - ako sprej. Chrípka ohrozuje viaceré skupiny obyvateľov, ale asi najviac ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Z údajov Slovenskej kardiologickej spoločnosti vyplýva, že očkovanie znižuje počet srdcovocievnych udalostí o 26 až 53 % a počet úmrtí o 56 %. „K ohrozeným skupinám obyvateľov patria aj onkologickí pacienti a diabetici, či pacienti s chronickými ochoreniami obličiek, pečene, alebo dýchacích ciest," dodáva Beata Havelková z predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ako na to - kontaktujete svojho všeobecného lekára alebo gynekológa - ak vám vakcínu predpíše (aj elektronicky), vyzdvihnete si ju v lekárni - dohodnete si termín očkovania