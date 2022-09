Šetrenie energií straší školy: V akej teplote sa deťom učí najlepšie? Obavy majú rodičia aj odborníci

Šetrenie energií je témou už niekoľko týždňov. Vláda sa na žiadnom postupe síce ešte nedohodla, ale zatiaľ sa zdá, že jednou z možností bude znižovanie nákladov na vykurovanie.

Tým sa myslí buď kratšia doba vykurovania, alebo nižšia teplota. Zatiaľ nie je jasné, či sa do opatrení zahrnú aj školy a v akých teplotách budú musieť deti zvládať vyučovací proces.

Ako reálne kúria školy teraz, je zrejme otázka pre každú školu samostatne. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR stanovuje teploty v triedach vyhláška. „Školy musia byť vykurované tak, aby v učebniach a ďalších miestnostiach, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, bola teplota vzduchu najmenej 20 °C,“ uviedli z tlačového oddelenie.

Nielen rodičom či učiteľom, ale aj viacerým lekárom sa takáto teplota zdá byť nízka na to, aby deti pri nej sedeli na jednom mieste. „Ja by som v miestnosti pri 20 °C neobsedela,“ hovorí Simona Rendková, všeobecná lekárka pre deti v Ružinove. Podľa vyhlášky v ostatných priestoroch školy môže byť teplota dokonca nižšia. Napríklad na chodbách, toaletách a v šatniach povoľuje vyhláška 15 stupňov.

V škole môže byť občas aj chladnejšie

Úrad verejného zdravotníctva SR

- Zariadenie pre deti a mládež sa môže prevádzkovať, len ak teplota vzduchu v učebniach a ďalších miestnostiach zariadenia pre deti a mládež, v ktorých žiaci vykonávajú činnosť štyri hodiny a viac, neklesne v troch po sebe nasledujúcich dňoch pod 18 °C alebo ak teplota vzduchu v týchto priestoroch neklesne v jednom dni pod 16 °C.

Nižšiu teplotu by som odmietla

Simona Rendková, všeobecná lekárka pre deti v Ružinove

- Je to veľmi individuálne, záleží, ako je dieťa zvyknuté a ako je oblečené. Ale mne sa 20 °C zdá málo. Napríklad ja, keď je zima, častejšie chodím cikať. Z dlhodobého hľadiska to nestačí, deti sa necítia dobre a určite to má vplyv aj na výkonnosť a koncentráciu. Ak by to malo byť ešte menej ako 20 °C, s tým by som nesúhlasila už ako rodič, nieto ako doktor.

Teplomilné dieťa nestačí obliecť

Wiktoria Fiurášek, psychologička online poradne MOJRA

- Teplota, v ktorej sa deti najlepšie sústredia, je tá, v ktorej sa cítia najkomfortnejšie. Ak sú deti zvyknuté na vyššie teploty, zmena môže mať vplyv na schopnosť sústrediť sa. V prípade, že teplota nezodpovedá preferenciám, väčšina kognitívnych zdrojov je použitá, aby dieťa zvládlo nekonformné pocity. Pri príliš nízkych (aj príliš vysokých) teplotách môžu mať deti problém sa sústrediť. Ľudské telo dáva energiu do toho, aby sa ohrialo, a tak nezostáva už toľko energie pre kognitívne funkcie ako učenie, zapamätanie atď.