Ceny energií zamávali aj s motorizmom: Rastú náklady na elektrické autá

Súčasná energetická kríza ovplyvňuje aj motoristov. Nejde pritom len o vysoké ceny benzínu a nafty. Kríza sa výrazne podpisuje aj na nákladoch na elektromobily.

Debaty o šetrení energií počas zimnej sezóny stále prebiehajú. Podľa odborníkov by sa mali úsporné opatrenia dotknúť aj elektromobilov, dohoda o presnom spôsobe však ešte nepadla. Na túto jóbovku si teda majitelia elektrických áut ešte musia počkať. Už teraz však musia spracovať niekoľko zlých správ. Tou prvou sú rastúce ceny elektrickej energie. Práve lacnejšia prevádzka mala byť jednou z vecí, ktorá vyrovnáva zvýšené náklady na kúpu drahého elektrického auta. To však už predtým platilo len v prípade, že máte k dispozícii vlastnú garáž, prípadne rodinný dom a môžete si vozidlo nabíjať počas noci pomalou lacnou nabíjačkou. V takom prípade vás 100 km jazdy bude stáť okolo 2 eur, čomu autá so spaľovacími motormi nemôžu konkurovať.

Ak však bývate na sídlisku a možnosť nočného nabíjania nemáte, elektromobil sa vám nevyplatí. Staníc, na ktorých je možné nabíjať zadarmo, je minimum a navyše sú z pochopiteľných dôvodov stále obsadené. Na platených staniciach máte na výber zmes rôznych paušálov, z ktorých každý má svoje výhody aj nevýhody. V závislosti od typu nabíjania aj spotreby elektrickej energie vás tak jazda na 100 km pokojne vyjde na sumu 10 eur, v niektorých prípadoch dokonca až 12 eur.

Britský spotrebiteľský motoristický magazín What Car? teraz urobil test, v ktorom porovnal dvojice áut značiek Peugeot a BMW s elektrickým i spaľovacím motorom pri jazde po diaľnici. Pri používaní spoplatnených nabíjacích staníc boli náklady na 100 km pri elektrických autách o 30 percent vyššie ako pri spaľovacích. Ak chcete ušetriť, nabíjajte elektrické vozidlo iba doma! Navyše, rýchle nabíjanie na takýchto verejných staniciach znižuje životnosť batérií.

Zdraželi viac

- Zlou správou sú aj ceny elektrických vozidiel. Hoci ich zástancovia predpokladali dostupnejšiu úroveň, opak je pravdou. Elektrické autá si vyžadujú viac surovín a ich rastúce ceny sa podpísali aj na vyšších nákladoch. Porovnanie v Nemecku ukázalo, že za rok narástli ceny elektroáut o 14,5 %, čo je priemerne o 5 385 eur viac na vozidlo. Rástli aj ceny áut so spaľovacími motormi, ale len o 12,5 %, čo je o 3 531 eur na vozidlo.