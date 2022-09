Odborníci varujú pred drastickým zdražovaním: Rady, ako si vytvoriť finančnú rezervu

Ťažké časy! Zo všetkých strán počúvame, že musíme šetriť, ale ako, keď ledva zvládame platiť účty?

Každé euro je dobré, a tak treba zvážiť, či musíme vynakladať toľko peňazí na to, či ono. V spolupráci s dvoma odborníkmi vám Nový Čas poradí, ako na to. Pravidiel na vytvorenie finančnej rezervy je niekoľko, no najdôležitejším z nich je disciplína.

Spíšte si výdavky

- jeden mesiac si zapisujte všetky, aj tie najnižšie výdavky, len vďaka tomu zistíte, kde a koľko míňate

- roztrieďte ich podľa dôležitosti alebo aspoň na nevyhnutné a tie ostatné

- tie nevyhnutné neodstránite, no môžete sa pokúsiť dosiahnuť ich zníženie pokiaľ ide o tie najmenej dôležité (zábava, hobby atď.), tak ich buď obmedzte alebo úplne odstráňte

- prehľad výdavkov si uľahčíte, keď budete platiť iba kartou, potom vám bude stačiť len výpis z účtu





Vedeli ste?

S kategorizáciou výdavkov vám môže pomôcť mobilná aplikácia vašej banky. Výdavky rozdelí do niekoľkých skupín (potraviny, nábytok, oblečenie...) a vizualizuje podiel jednotlivých kategórií na celku.