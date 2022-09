Dotykové displeje vs. klasické tlačidlové ovládače: Čo odhalil test? Výsledky vás prekvapia

Nie každá modernizácia je ku prospechu veci! Svedčí o tom aj najnovší test porovnávajúci dotykové obrazovky v autách so starými tlačidlami a otočnými ovládačmi. A moderná technika sklamala na celej čiare.

Test uskutočnil švédsky motoristický časopis Vi Bilägare. Na dráhe letiska vyskúšali 11 nových áut a s nimi aj 17-ročné Volvo V70. Vodiči áut mali počas jazdy rýchlosťou 110 km/h urobiť štyri rovnaké úkony – naladiť konkrétnu stanicu na rádiu, zapnúť vyhrievanie sedadiel, spustiť rozmrazovanie zadného skla a zvýšiť teplotu v aute o dva stupne. Na prvý pohľad sú to banálne úlohy. Vodiči ovládacie prvky dobre poznali.

Predstavte si, ako sa vám počas jazdy trasie prst a musíte sa trafiť na ikonku dotykovej obrazovky. A v tom je práve kameň úrazu. Veľmi zle sa umiestnili napríklad vozy Seat Leon a BMW iX, pri ktorých to trvalo okolo 30 sekúnd. Za ten čas prešli okolo 900 metrov. To je 900 metrov, počas ktorých vodič nie je sústredený na jazdu... Najhorší bol čínsky voz MG Marvel R, v ktorom to trvalo 45 sekúnd a auto prešlo 1 372 metrov.

Dobré výsledky mali napríklad Dacia Sandero či Volvo C40, ktorých dotykové displeje nemajú toľko funkcií a dá sa v nich ľahšie orientovať. Úplne najlepšie si však viedlo staré Volvo V70 z roku 2005 s kompletne analógovými ovládacími prvkami. Jeho vodič zvládol všetky štyri úkony za 10 sekúnd. Ukázalo sa, že dlhé hľadanie ovládacích prvkov mimo zorného poľa vodiča na dotykových dispejoch rozhodne neprispieva k bezpečnosti premávky.