Čakáte na sľúbenú inflačnú dotáciu? Pozor, musíte o ňu požiadať! Máte na to už len 2 dni

Ešte ste nedostali sľúbených 100 eur od štátu? Úrady práce ich už vyplatili viac ako 810-tisíc Slovákom.

Ide však len o takých ľudí, o ktorých vedia a ktorým mohli peniaze poslať automaticky. Tí ostatní musia o inflačnú dotáciu požiadať. Koho sa to týka a čo treba urobiť?

Je to len 100 eur, a aj tak musíte o ne požiadať. Štát nedokáže identifikovať možných adresátov, lebo úrady práce ich nemajú v systéme. Ide o osobných asistentov, opatrovateľov, ktorí nepoberajú príspevok na opatrovanie, seniorov bez nároku na dôchodok a o rodičov dlhodobo chorých detí. Prvé tri skupiny majú na podanie žiadosti posledné dva dni.

„O inflačnú dotáciu môžu požiadať iba do 31. 8. 2022,“ upozorňuje Marianna Šebová z tlačového oddelenia ústredia práce. Rodičia detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov majú čas do 30. septembra. „Inflačná dotácia bude vyplatená nasledujúci kalendárny mesiac po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť,“ dodáva ústredie práce.

1. Osobní asistenti

- v 1. štvrťroku 2022 ste vykonávali osobnú asistenciu najmenej 12 hodín

- k žiadosti priložíte kópiu potvrdenia o odmenách vyplatených v 1. štvrťroku 2022, ak ste ju už nepredložili