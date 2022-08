Či sa nám to páči, alebo nie, leto sa začína blížiť ku koncu.

Deti sa vrátia do školských lavíc, niektoré do nich zasadnú prvýkrát. Pre každého školáka to bude po dvoch mesiacoch sladkého ničnerobenia veľká zmena. Ako na ňu drobca pripraviť?

1. Obnovte pravidelný režim

- počas prázdnin dieťa mohlo mať benevolentnejší spánkový režim

- je dobré ho pomaly vrátiť do pevného, školského

- školáka uložte najlepšie do deviatej hodiny večer

- dieťa nenechajte spať dlhšie ako do ôsmej ráno

- nastavte opäť pravidlá pre čas pred televízorom či počítačom