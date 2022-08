12 zaujímavostí o ľavákoch, ktoré ste ešte nepočuli: Ľavú ruku preferuje i obvinený exminister

Až 2 500 ľavákov na svete podľa štatistík každý rok zomrie kvôli tomu, že používajú nástroje alebo pomôcky vyrobené pre pravákov.

Dnešok by mal pravákom pripomenúť, že ľudia, ktorí používajú „opačnú“ ruku, riešia v každodennom živote problémy, ktoré pravákom ani len na um nezídu. Dosiaľ sa ešte neprišlo na to, prečo niektorí ľudia používajú ako dominantnú ľavú ruku. V genetike to nie je, ľaváci nemusia mať rovnaké dieťa a, naopak, ľaváci mávajú rodičov, ktorí preferujú opačnú ruku.

Ak sú obaja rodičia ľaváci, je len 25 % pravdepodobnosť, že dieťa bude ľavák. Takže to, či budeme ľaváci alebo praváci, je často aj vecou náhody. Ľaváci tvoria len asi 10 % populácie, čo je zrejme aj dôvod, prečo nie sú zaujímavým množstvom pre výrobcov. Niektoré veci sa už dajú kúpiť aj pre ľavákov, napríklad nožnice, ale väčšina ostáva problémom. Ťažšie sa im aj šoféruje, neprakticky hrá na gitare a môžu mať problém otvoriť konzervu.

Vedeli ste, že?

1. muži prevažujú v písaní ľavou rukou nad ženami

2. oproti pravákom sa ľaváci dožijú v priemere až o 9 rokov menej

3. sú náchylnejší na alkoholizmus, schizofréniu a dyslexiu

4. ženy, ktoré rodia po 40- ke, majú až o 130 % väčšiu pravdepodobnosť, že sa im narodí dieťa, ktoré bude písať ľavou rukou

5. v minulosti bolo písanie ľavou rukou označované za znak agresivity, kriminality a násilného správania