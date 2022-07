Extrémne horúčavy dajú zabrať aj autám: Ako udržiavať svojho tátoša v trópoch?

Pri tropických teplotách, najmä pokiaľ máte vozidlo odstavené celý deň na priamom slnku, netrpí len lak, ale prakticky všetky komponenty. Batéria, plasty v interiéri či pneumatiky predstavujú len vrchol ľadovca. Lepšie to pritom nie je, ani keď jazdíte. Čo teda najviac trpí a ako minimalizovať riziko poškodenia?

Pokazené palivové čerpadlo

Pokiaľ patríte k vodičom, ktorí na pumpe tankujú doplna a po cvaknutí poistky na pištoli ešte pár deci doplnia, máte zarobené na problém. V novších autách je systém palivovej rekuperácie ORVR, ktorý slúži na znižovanie emisií. Je založený na tom, že v priestore palivovej nádrže zachytáva výpary, ktoré posiela späť do motora. Pri horúčavách pri preplnenej nádrži výpary môžu poškodiť palivové čerpadlo alebo senzor. Tankujte preto len na poistku.

Prehriatie bŕzd

Pokiaľ idete pri 35 °C po diaľnici, predpokladajte, že teplota asfaltu atakuje aj 60 °C. To kladie vysoké nároky na pneumatiky, ale aj brzdový systém. A čím je vyššia teplota okolia, tým rastie hrozba prehriatia brzdového obloženia a najmä brzdovej kvapaliny, čiže sa môže stať, že nebudú mať taký účinok a nástup, ako ste zvyknutí. To môže vyústiť do katastrofy.

Kontrola tlaku v pneumatikách

Vysoké denné teploty či veľké teplotné rozdiely medzi dňom a nocou môžu viesť k celkovému zníženiu tlaku v pneumatikách. Kontrolu čierneho zlata skrátka v tropických dňoch netreba zanedbávať. Podhustené, ako aj prehustené môžu negatívne ovplyvniť jazdné vlastnosti a v konečnom dôsledku aj bezpečnosť a spotrebu. Pokiaľ ju vozíte, nezabudnite ani na kontrolu tlaku v rezerve.