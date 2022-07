Dobrá správa pre Slovensko: Pre novopečených rodičov odpadne plno povinností!

Príchod potomka na svet je síce pre mnohých najkrajšou udalosťou v živote, ale donedávna si vyžadoval aj administratívny maratón. Našťastie údajov, ktoré si štátna správa od nás pýta, je opäť o čosi menej. Ktoré informácie si úrady musia vymeniť medzi sebou?

Už nemusíte fyzicky žiadať o rodný list dieťaťa, ani ísť k pediatrovi, aby potvrdil, že máte nárok na príspevok pri narodení. Všetko môžete vybaviť priamo v pôrodnici.

„Otecko dostal v nemocnici papier, do koľkých dní sa má dostaviť na matriku, aby si vyzdvihol rodný list, a jediný dôvod, prečo na matriku išiel, je, že tam podpísal, že súhlasí s menom, ktoré dieťatku nahlásila v pôrodnici mamička. My sme si položili otázku, prečo by to nemohol spraviť v nemocnici,“ povedal štátny tajomník ministerstva informatizácie Ján Hargaš.

„Po novom to funguje tak, že priamo v pôrodnici má možnosť podpísať súhlas s menom a priezviskom. Potom vôbec nemusí chodiť na matriku.“

Ďalšie zmeny

Aj nárok na príspevok pri narodení si uplatníte bez toho, aby ste museli podať papierovú alebo elektronickú žiadosť a predložiť príslušné doklady. Lekár elektronicky doplní údaje, ktoré tlačivo vyžaduje, a Národné centrum zdravotníckych informácií ho pošle úradu práce. A od augusta nebude treba riešiť ani zdravotné poistenie dieťaťa.

„Aby sa tento systém spustil, pre rodičov je podstatné, aby v nemocnici podpísali dohodu o mene a priezvisku dieťaťa,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Narodenie dieťaťa je úplne prvou životnou situáciou, ktorá si nevyžaduje behanie po úradoch. Ministerka Veronika Remišová avizuje, že do konca volebného obdobia chce zautomatizovať 16 rôznych životných situácií.