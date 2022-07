Dve veľké zmeny v stravovaní zamestnancov: Pozrite si, ako sa zvýšia gastrolístky

Zamestnanci, pozor! Platíte za obedy čoraz viac peňazí? Len 1. mája sa valorizovali diéty a minimálny gastrolístok a je to tu znova. Ceny v reštauráciách v apríli vzrástli natoľko, že ministerstvo práce muselo opäť navrhnúť zvýšenie nárokov zamestnancov. Ako sa zmenia jednotlivé sumy?

Od septembra sa tzv. základné stravné zvýši zo šesť na 6,40 eura a minimálny gastrolístok zo 4,50 na 4,80 eura. Tento rok to bude už druhý raz, čo si zamestnanci polepšia. Len či to bude stačiť.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR navrhuje zvýšenie jednotlivých súm asi o 12 percent, „čo zodpovedá súčasnej inflácii, a to aj s prihliadnutím na predpokladané zvýšenie inflácie v roku 2022“. Ak by základné stravné vzrástlo na 6,70 eura, gastrolístok by musel mať hodnotu aspoň 5,03 eura. Rezort práce však zmenu mechanizmu nezvažuje. Diéty sa zvýšia, keď ceny jedál a nealko nápojov v reštauráciách vzrastú príliš rýchlo. „Ministerstvo práce opätovne zvýši sumy stravného, ak takéto údaje Štatistický úrad vyhodnotí a vydá,“ reaguje Eva Rovenská z tlačového odboru rezortu.

Vyššie ceny, menej obedov

Teraz v máji si zamestnanci polepšili takmer po troch rokoch. K valorizácii sa schyľovalo už v roku 2020, ale prišla pandémia a parlament rozhodol, že do roku 2021 sa nároky zmrazia. Z prieskumov Asociácie moderných benefitov (AMOBE) vyplýva, že pravidelné zvyšovanie stravného by dve tretiny Slovákov motivovalo k častejším návštevám reštaurácií. „Faktom totiž je, že takmer sedem z 10 ľudí na Slovensku znížilo frekvenciu návštev v reštauráciách práve pre rast cien,“ tvrdí výkonný riaditeľ AMOBE Juraj Králik. Papierové gastrolístky prakticky skončia. Budúci rok ich nahradí elektronická stravovacia poukážka. Výnimkou podľa Zákonníka práce bude iba prípad, keď jej použitie „na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné“.