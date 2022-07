Chaos na letiskách v Európe: Na čo máte nárok, ak nemôžete letieť?

Zrušili vám let alebo ste ostali trčať na letisku?

Na letiskách po celej Európe sa štrajkuje, chýba personál a na termináloch uviazli tisícky ľudí. Jedni chcú ísť na dovolenku, druhí sa z nej vracajú. Nik nevie, čo bude. Aké možnosti majú? Čo im priznáva európska spotrebiteľská legislatíva?

Tisícky ľudí po celej Európe to v týchto dňoch zažili na vlastnej koži. Náhle im zrušili let alebo ich nechali naň čakať viac ako tri hodiny. Dôvod? Mimoriadne okolnosti. Európska legislatíva za ne pokladá aj štrajk personálu leteckej spoločnosti. A to znamená, že finančné odškodnenie vám nepatrí.

„Letecký dopravca sa môže spod tejto povinnosti oslobodiť, ak preukáže, že zrušenie letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia,“ vysvetľuje právnik Pavel Pavlovkin z Európskeho spotrebiteľského centra v SR. Nariadenie Európskeho spoločenstva z roku 2004 nerobí rozdiel medzi zemetrasením, teroristickým útokom a štrajkom.

Vyskytujú sa však aj iné názory. „Štrajk nemožno považovať za mimoriadnu okolnosť vtedy, ak štrajkuje personál leteckého prepravcu,“ píše Róbert Dobrovodský z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity na finsider.sk. V praxi to znamená, že ak zrušia let, lebo štrajkuje zamestnanec leteckej spoločnosti, ako napr. pilot alebo letušky, nárok na odškodnenie máte. Naopak, ak štrajkujú zamestnanci tretej strany, ako sú pracovníci bezpečnostnej kontroly alebo dispečeri prevádzky, na odškodné nárok nemáte.

Tip - Ak sa o vás letecká spoločnosť nepostará, odkladajte si všetky pokladničné doklady, aby ste ju mohli požiadať o refundáciu - uhradenie nákladov.