Horúčavy prajú baktériám v potravinách: Ako sa vyhnúť črevným problémom? Lekár radí

Leto má mnoho nástrah. Prináša nám nielen slniečko a vodu, ale občas aj žalúdočné problémy.

Extrémne horúčavy totiž škodia aj potravinám. A aj keď sa snažíme správať zodpovedne, dodržiavame spôsoby uskladnenia a dátumy spotreby, občas to proste nemusí vyjsť. Čo nám môže zabezpečiť príliš veľa času na toalete, ak nie sme dostatočne opatrní?

Najrizikovejšie sú tie potraviny, ktoré vyžadujú skladovanie v chlade, v teplote od 4 do 10 °C. Patria sem najmä mäso, mliečne výrobky a vajcia. Salmonela sama od seba nevznikne, buď v potravine už je, alebo nie je. Je však veľmi dôležité, koľko jej zjeme. Pri nízkej náloži sa nemusí vôbec prejaviť ako choroba. „Nemusí to byť len salmonelóza, veľmi často je to nejaká stafylokoková alebo vírusová infekcia,“ vysvetľuje gastroenterológ Miloš Bubán.

„Nielen pri výrobe potravín, ale aj pri ich skladovaní je veľmi dôležitá dostatočná hygiena,“ pokračuje odborník. Odporúča sa skladovať jedlo čo najkratšie, pretože niektoré baktérie sa množia aj v chladničke, hoci pomalšie. Ďalším letným problémom sú hnačky. „Či už zo zle upraveného mäsa, mlieka, zmrzliny či krémového zákuska, alebo tzv. cestovateľské hnačky. Odporúčam preto užívať probiotiká s takými kmeňmi, ktoré účinkujú priamo v črevách,“ dodala Miriam Jauschová, delegátka Slovenskej lekárnickej komory.

Varte extra opatrne

Vajíčka - nerozbíjajte o misku, ale na osobitnom mieste. Škrupiny ihneď vyhoďte a ruky si umyte dezinfekčným mydlom. Ak vajíčka varíte v škrupinke, varte ich aspoň 12 minút pri teplote 100 °C. Rizikové sú jedlá s nedostatočným tepelným spracovaním - miešané vajcia, lečo, volské oká, vajcia namäkko a pod.

Mäso - potrebuje minimálne 30 minút pri teplote 70 °C. Najbezpečnejšie je stravu pripravovať varením a dusením.

Majonéza - Bolo by lepšie vyhnúť sa príprave majonézových šalátov, ale keď si majonézu neviete odoprieť, použite len kupovanú majonézu, ktorá je pred salmonelózou chránená procesom pasterizácie. Domácu vynechajte na celé leto.

Konzumácia - Jedlo skonzumujte ihneď po uvarení, a ak nie, uchovajte ho pri teplote nad 60 °C alebo v chladničke pri teplote pod 10 °C.

Hmyz - Chráňte potraviny pred nežiaducimi návštevníkmi