Test bežeckých batohov: Ako obstáli jednotlivé výrobky? V cenách môžu byť veľké rozdiely

Pri každom športe je dôležité dodržiavať pitný režim, ale fľaša vody v ruke je vhodná skôr na kratšie trate či bežecký okruh.

Pre tých, ktorí vyrážajú na ultramaratónske preteky či dlhé horské traily, sú bežnou výbavou bežecké batohy. Vodu si tak nesiete na chrbte. Odborníci z českého magazínu dTest sa pozreli na niekoľko takýchto produktov. Odborníci z magazínu dTest sledovali pri batohoch najmä to, ako sa s nimi behá. Dôležitá je aj ich vodovzdornosť a praktickosť pri používaní.

„Bežecké batohy či vesty by mali byť čo najľahšie a zároveň pohodlné, aby o nich človek skoro nevedel,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka magazínu dTest. Pokračuje, že by mali mať ľahký prístup do vreciek, aby do nich športovec mohol siahať aj pri behu a samozrejmosťou by mali byť reflexné prvky. Väčšina testovaných výrobkov obstála dobre, no v cenách môžu byť aj veľké rozdiely.