Seniori, zbystrite pozornosť! 13. dôchodok čakajte už v júli: Na akú sumu sa môžete tešiť?

Seniori, pozor! Sociálna poisťovňa začne už budúci mesiac vyplácať tohtoročný 13. dôchodok. Dostanete ho vcelku, ale to je nateraz to posledné, čím vám vláda tento rok kompenzuje enormne rýchly rast cien. Na akú sumu sa môžete tešiť?

Najviac, 300 eur, patrí ľuďom s penziou do výšky životného minima. Od júla, keď sa táto administratívna hranica automaticky zvýši, to bude predstavovať najviac 234,42 eura.

„Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eura do 928,86 eura sa suma 13. dôchodku bude znižovať až do 50,01 eura. Najnižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostanú poberatelia, ktorí majú dôchodok od 928,87 eura,“ tvrdí hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Poisťovňa na svojej internetovej stránke (www.socpoist.sk) zverejnila kalkulačku na výpočet 13. dôchodku. Vpíšete do nej výšku svojej penzie, kliknete na jedno tlačidlo a máte to.

Štatistický úrad pred niekoľkými dňami informoval, že ceny zaznamenané v domácnostiach dôchodcov za prvých päť mesiacov roka vzrástli o 11,3 percenta. Je pravdepodobné, že budúci rok sa penzie budú valorizovať rekordným tempom. Minister financií Igor Matovič povedal, že sa môžu zvýšiť v priemere o 60 eur mesačne.