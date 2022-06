Blížia sa exekučné zrážky z dôchodkov: Koľko eur vám musí zostať? Toto potrebujete vedieť

Máte dlhy a Sociálna poisťovňa vám zráža časť dôchodku? Máme pre vás veľmi dobrú správu!

Od júla vám musí zostať viac peňazí. Suma, na ktorú vám exekútor nesmie siahnuť, totiž vychádza zo životného minima a to sa nasledujúci mesiac zvýši. Ako to funguje? Sociálna poisťovňa od budúceho mesiaca zníži exekučné zrážky z dôchodkov. Človeku, od ktorého vymáhajú neprednostnú pohľadávku, musí zostať 140 percent životného minima a od 1. júla to bude takmer o 23 eur mesačne viac.

„Znamená to, že Sociálna poisťovňa bude od júla väčšine dôchodcov, ktorým vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok,“ pripomína hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Z údajov poisťovne vyplýva, že zrážaných penzií ubúda. Kým ešte vlani ich počet prevyšoval 30-tisíc, v tomto roku sa pohybuje iba okolo 23-tisíc. Dôvodom je, že základná suma, ktorá je pod ochranou pred exekúciou, sa v januári zvýšila zo sto percent životného minima na 140 percent.

Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne

- Sociálna poisťovňa bude od júla väčšine dôchodcov, ktorým vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Dôchodcom, ktorí majú súdnym exekútorom nariadenú exekúciu, tak zostane v peňaženke viac. Suma zrážky sa im zníži. Nemusia o túto zmenu osobitne žiadať. Sociálna poisťovňa prepočet zrážok vykoná automaticky. Zvýšenie životného minima môže mať za následok aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku.