Budúci oteckovia, máte sa na čo tešiť: Dočkáte sa dvojtýždňového plateného voľna?!

Konečne! Aj slovenskí muži, ktorí sa stanú otcami, budú mať možnosť vziať si platené voľno, aby mohli pomôcť svojim partnerkám so starostlivosťou o dieťa.

Predpokladá to návrh novely Zákonníka práce, ktorý vláda schválila pred dvoma týždňami. Ako by to malo fungovať?

Budúci otcovia dostanú taký darček, o akom predchádzajúce generácie na Slovensku ani nechyrovali. Od októbra by si mohli vziať dva týždne platenej otcovskej dovolenky.

„Ak chce otec stráviť prvé dva týždne po narodení svojho dieťaťa spolu s mamičkou, či už jej pomôcť, alebo prežiť spoločne ako rodina túto šťastnú chvíľu, táto právna úprava mu to umožňuje,“ povedal minister práce Milan Krajniak.

Uzákonenie plateného otcovského voľna si vyžaduje smernica Európskej únie o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov z roku 2019. Zamestnávatelia vítajú, že chýbajúci príjem by zamestnancovi na otcovskej dovolenke nahrádzala Sociálna poisťovňa - a nie oni. Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová povedala, že pre nich je dôležité, aby o plánovanej absencii pracovníka vedeli „v dostatočnom časovom predstihu“. O návrhu zákona ešte musí rozhodnúť parlament.

Otcovská dovolenka

- mužovi by patrila v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa

- nárok na ňu by mal odo dňa narodenia dieťaťa

- jej dĺžka by závisela od životnej situácie rodiny

Dĺžka

Životná situácia - Dĺžka

1 novorodenec, úplná rodina - 28 týždňov

osamelý muž - 31 týždňov

2 novorodenci alebo viac - 37 týždňov