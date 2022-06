Neprimerané náklady na teplo a vodu? Ročné vyúčtovanie môžete reklamovať: Na toto dajte pozor!

Sedíte nad ročným vyúčtovaním tepla a vody a neviete si rady?

Všetci vlastníci bytov by už mali mať účet za hospodárenie doma. Teraz je to už iba o tom, či s výsledkom vo forme preplatku alebo nedoplatku súhlasíte, alebo nie. Máte námietky? Aké možnosti máte? Ak vám nesedia údaje vo vyúčtovaní tepla a vody, reklamujte ho. Je to vaše právo a správca domu je zasa povinný zaoberať sa tým.

Na reklamáciu máte spravidla 30 dní od doručenia vyúčtovania. „Správca najviac do 3 dní posúdi, či reklamácia potrebuje odborné posúdenie a ako bude vybavená. Toto reklamujúcemu oznámi a do 30 dní by ju mal aj vybaviť,“ tvrdí konateľ spoločnosti Contesta Jozef Štora. Pozor si dajte na spôsob, akým vyúčtovanie reklamujete.

„Obsah typu, myslím si, porovnal som so susedom a v inom byte zrejme neobstojí,“ pokračuje Štora. Či reklamáciu pošlete poštou, alebo doručíte osobne, potrebujete doklad o jej odoslaní alebo prevzatí. „Môžete ju odoslať e-mailom, ale ak správca nepotvrdí jej prijatie, je to akoby ste ju nepodali,“ dodáva Štora.

Preplatok

- pošlú vám ho do 30 dní od odoslania vyúčtovania, a to na bankový účet, z ktorého uhrádzate preddavky

- ak chcete, aby vám ho poslali na iný účet, správcovi to oznámte do 10 dní od doručenia vyúčtovania

Nedoplatok

- treba ho uhradiť do 30 dní od doručenia vyúčtovania, a to na uvedený bankový účet

- nezabudnite uviesť variabilný symbol, aby úhradu mohli identifikovať

Oplatí sa zvýšiť si preddavky?

Jozef Štora, konateľ spoločnosti Contesta

- Záleží na tom, ako sa správcovi podarili kontrakty energií. Cena vodného a stočného, ako aj cena tepla z centrálnych kotolní je regulovaná. Výrazné zmeny nastali spravidla v domoch, ktoré majú vlastnú kotolňu, a správcovi sa nepodarilo včas kontrahovať cenu plynu na prijateľnej úrovni. Tam ani regulovaná cena plynu, o ktorú sa dalo žiadať do apríla tohto roka, nestabilizuje náklady na ÚK a ohrev TÚV na pôvodnej úrovni. O cene na ďalšie obdobie by už vlastníci mali dávno vedieť, teda aj zálohové predpisy by už mali byť upravené v tomto zmysle.