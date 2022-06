Veľká novinka v sociálnom poistení: Ako bude fungovať elektronická PN?

Ochoreli ste a chcete sa dať vypísať, ale necítite sa na to, aby ste ešte napochodovali k zamestnávateľovi?

Už nemusíte. Dnes, 1. júna, vchádza do platnosti jedna veľká novinka - elektronická PN. Projekt Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a Sociálnej poisťovne odbremení lekárov, ľudí i zamestnávateľov. Čo sa zmenilo a ako to bude fungovať?

Asi to zažil každý z nás. So zvýšenou teplotou či s bolesťami ste od lekára zamierili na pracovisko, aby ste odovzdali potvrdenie o práceneschopnosti, prípadne aj do Sociálnej poisťovne. Už sa tomu dá vyhnúť.

Od dnešného dňa platí, že lekár môže PN potvrdiť elektronicky. Keď ochoriete, navštíviť ho bude vašou jedinou povinnosťou.

„Občan nemusí nikam chodiť, všetko vybavíme za neho,“ povedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.

Ide nielen o potvrdenie o péenke, ale aj o žiadosť o náhradu príjmu od zamestnávateľa alebo o nemocenské zo Sociálnej poisťovne. O všetko sa postarajú úrady a vy sa môžete liečiť.

Jeden rok tak alebo onak

Ešte to nefunguje všade. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá elektronickú PN priniesla, zaviedla prechodné obdobie, v ktorom všeobecní lekári môžu vydávať aj potvrdenie na papieri. Tzv. duálny systém sa skončí presne o rok, 31. mája 2023. Dve hlavné odborníčky ministerstva zdravotníctva si novinku pochvaľujú.

„Aktuálny stav vnímame ako pilotnú fázu služby. Zavedenie do praxe, teda každodenné používanie počas úvodného duálneho obdobia, nám dá priestor na doladenie,“ reagovali lekárky Adriana Šimková a Elena Prokopová.

Živnostník

- od 1. dňa mu patrí nemocenské zo Sociálnej poisťovne

- prvé 3 dni predstavuje 25 % denného základu - od 4. dňa je 55 % denného základu

Zamestnanec

- prvých 10 dní mu patrí náhrada príjmu od zamestnávateľa

- prvé 3 dni predstavuje 25 % denného základu

- od 4. dňa je 55 % denného základu

- od 11. dňa mu patrí nemocenské zo Sociálnej poisťovne vo výške 55 % denného základu

Zamestnávateľ

- ak chce využívať elektronickú PN, musí používať e-Služby Sociálnej poisťovne

- portál obsahuje novú záložku ePN, ktorá sústreďuje všetky potrebné údaje o práceneschopnosti zamestnancov