Nový návrh ministerstva spravodlivosti: Takto donútia bývalých partnerov platiť výživné

Vymáhate od bývalého partnera alimenty na deti? Máme pre vás dobrú správu.

Budúci rok by mohli pribudnúť možnosti, ako bývalého partnera donútiť k tomu, aby si plnil záväzky. Predpokladá to návrh zákona, ktorý v piatok predložilo ministerstvo spravodlivosti. Čo by sa zmenilo?

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje nové opatrenia, ako donútiť ľudí, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu. Okrem peňažnej pokuty a zadržania vodičského preukazu, ktoré už fungujú, by exekútor mohol zadržať aj osvedčenie o evidencii vozidla a použiť „technické prostriedky brániace užívaniu veci“. Čiže neplatičovi zabrániť používať auto, počítač či telefón.

„Navrhujeme zaviesť nové donucovacie opatrenia, ktoré bude môcť súdny exekútor použiť v exekučnom konaní, aby vynútil splnenie uloženej povinnosti,“ tvrdí hovorca ministerstva Peter Bubla.

Iba ak ho auto neživí

Zadržanie vodičského preukazu ako jeden zo spôsobov exekúcie funguje od roku 2009. Polícia za tie roky zaistila tisícky vodičákov. Vlani 182, tento rok 74.

„Zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci by bolo možné uložiť, ak príjmy osoby (...) nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu alebo vozidla. Teda, aby napríklad taxikár neprišiel o vodičský alebo technický preukaz od auta, ktoré používa pri výkone svojej činnosti, prípadne, aby mu na toto auto nedali ,papuču‘,“ pokračuje Bubla.

Slovenská komora exekútorov zatiaľ návrh zákona nekomentuje, vyjadrí sa, až keď ho preštuduje. Jej hovorkyňa Stanislava Kolesárová povedala, že komora považuje za prínos každé opatrenie, ktoré napomôže zvýšeniu vymožiteľnosti práva.