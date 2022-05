Až 58 % maloletých takmer nešportuje: 5 trikov, ako rozhýbať dieťa

Deti sa hýbu ešte menej ako pred dvoma rokmi! Obdobie sociálnej izolácie a mnohých obmedzení nás naučilo tráviť veľa času doma a to nám, nanešťastie, ostalo aj teraz po uvoľnení.

WHO varuje, že nedostatok pohybu spôsobuje mnoho chorôb, a preto je dobré vrátiť fyzickú aktivitu nielen do našich životov, ale najmä do životov detí. Nový Čas zisťoval u odborníkov, ako na to.

Na fyzickú neobratnosť, akú súčasná generácia štyridsiatnikov nevie ani pochopiť, upozorňujú tréneri aj učitelia telesnej výchovy na školách. Michala Bednáriková, prezidentka Asociácie športovej psychológie, hovorí, že dnes je bežné, že sedemročný chlapec nevie chytiť a hodiť loptu. Cestou, ako zdvihne ruku, loptu stratí. „Je už dlhodobým trendom, že deti sa hýbu menej ako ich rodičia, keď boli v rovnakom veku,“ hovorí Bednáriková a dodáva: „Pravdou však je aj to, že aj my dospelí sa hýbeme menej.“ Pokiaľ sa rodič hýbe a má aktívny životný štýl, dieťa sa pridá. Šport možno nie je pre každé dieťa, ale pohyb áno.

1. Technológia je na vašej strane

- Nainštalujte deťom do mobilu aplikáciu či hru. Niektorá môže počítať kroky, niektorá dieťa vytiahne von chytať neexistujúce zvieratká. Deti rady súťažia, skúste, kto chytí viac nových tvorov! Alebo prejde viac krokov?

2. Buďte príkladom

- Deti sú ako špongie - nasávajú všetko zo svojho okolia. Ak sedíte celý deň pred televízorom, nebudú iné. Ak budete pravidelne vyvíjať akúkoľvek aktivitu, aj keď to nebude úplne šport, pridajú sa.