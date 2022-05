Ako si pripraviť klímu na leto: Toto vám pomôže docieliť príjemnú teplotu v aute

Používame ju v zime aj v lete, ale v horúcich dňoch ide neraz takmer na plné obrátky. Klimatizácia však potrebuje rovnakú mieru starostlivosti ako zvyšok auta. Pokiaľ ju zanedbávame, tak sa časom objaví krátko po spustení nepríjemný zápach, ktorý spôsobuje skondenzovaná voda.

V spojení s peľom a prachom navyše vytvára živnú pôdu pre baktérie a plesne, čo sú pre alergikov azda najväčší nepriatelia. Na čo teda nezabudnúť pred cestou na dlhší výlet alebo dovolenku?

Nová náplň

Výkon klimatizácie je úmerný množstvu kvapaliny v systéme. Ak je jej nedostatok, tak v servise vám ju rýchlo doplnia a zároveň skontrolujú aj tesnosť systému, aby ste o nové chladivo tak rýchlo neprišli.

Správne nastavenie chladenia

Sadnúť si v horúcich dňoch do rozpáleného auta nie je nič príjemné a zapnúť klimatizáciu hneď po štarte nie je najlepšie riešenie. Najprv vyvetrajte teplý vzduch tak, že pootvoríte všetky okná. Už krátko po rozjazde bude vnútri príjemnejšie a telo nedostane taký teplotný šok. Tým, že vozidlu dožičíte nejaký čas, ušetríte klimatizačné rozvody.

Ako chladiť

- Vnútornú teplotu nastavte o 6 až 8 °C nižšie, než je vonkajšia. Odborníci síce odporúčajú teplotu 21 - 24 °C, v lete pri vysokých teplotách je však lepšie nedržať sa týchto hodnôt. Ak by bola vonkajšia teplota 36 °C a vy by ste mali vnútornú klímu nastavenú na 21 °C, mohlo by to vášmu telu spôsobiť teplotný šok. Prejaviť sa môže prechladnutím, škriabaním v hrdle, ale u citlivejších osôb aj kolapsom. Obzvlášť pozor treba dávať na rozdiely teplôt, ak máte v aute deti alebo starších ľudí.

- Interiér auta ochladzujte vždy pomaly a postupne, nárazové chladenie môže vyčerpať telo. Ak idete na dlhšiu cestu, môžete si postupne nastaviť aj nižšiu teplotu.

- Klimatizácia vysušuje vzduch, čo môže spôsobiť problémy ľuďom náchylnejším na ochorenia dýchacích ciest. Sliznice sa rýchlo vysušia a stávajú sa náchylnejšími na vírusy. Premiešajte preto občas vonkajší a vnútorný vzduch.

- Vždy nasmerujte vzduch mimo pasažierov.

Vyčistenie

Najlepším riešením je čistenie klimatizácie spolu s výmenou fi ltrov v kabíne. Vyhnete sa tak nielen nepríjemnému zápachu, ale aj riziku zdravotných problémov. Niekoľko minút pred dojazdom sa odporúča vypnúť klímu. Nielen preto, že je to zdravšie z dôvodu minimalizácie teplotného šoku, ale aj preto, aby sa nazbieraný kondenz vo výparníku stihol vysušiť.

Základom je parkovanie

Každý pozná, aké je to nepríjemné sadnúť si do slnkom rozpáleného vozidla. Pravdaže ideálnym riešením je parkovať buď v tieni alebo v podzemných parkoviskách. Ak toto k dispozícii nemáte, môžete využiť slnečnú clonu, ktorá ja lacná a k tomu veľmi účinná. Pomôžete tak nielen prehriatiu vo vnútri vozidla, ale aj k jeho rýchlejšiemu vychladeniu po zapnutí klimatizácie, keďže plasty budú menej rozohriate.