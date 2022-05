Sezóna formuly 1 je v plnom prúde: Toto sú ikonické monoposty motoristickej súťaže!

Sezóna formuly 1 je v plnom prúde a diváci obdivujú aerodynamické monoposty, ktoré jazdia rýchlosťou vysoko cez 300 km/h.

Keď sa však fanúšikov F1 spýtate na to, aká bola zlatá éra tohto športu, mnohí bez dlhého rozmýšľania odvetia, že 50. až 80. roky. Vtedy po okruhoch pretekali monoposty pilotované legendami ako Jean Manuel Fangio či Ayrton Senna. No zlatými písmenami sa do histórie zapísala aj „Rudá bohyňa“ zo stajne Ferrari, na ktorej jazdil sedemnásobný majster sveta Michael Schumacher.

McLaren MP4/8

Rok: 1993

Motor: 3,5 liter, V8

Výkon: 680 koní

Hmotnosť: 505 kg

Za volantom britského výtvoru sedel vtedy trojnásobný majster sveta Ayrton Senna. Jeho tímový kolega bol Michael Andretti. Senna s MP4/8 vyhral päťkrát, keď skončil na druhom mieste za Alainom Prostom v šampionáte jazdcov, zatiaľ čo McLaren skončil na druhom mieste za Williamsom v Pohári konštruktérov. Šéf McLarenu Ron Dennis opísal MP4/8 ako jeden z najlepších monopostov, ktorý postavili.