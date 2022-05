Tu si užijete každý kilometer: Pozrite si top 5 zábavných ciest na Slovensku

Či už sedíte za volantom, alebo sa len veziete - na týchto cestách budete očarení scenériou mihotajúcou sa za oknami.

Na zážitok, ktorý vás na týchto niekoľkokilometrových úsekoch čaká, len tak nezabudnete a budete sa tam pravidelne vracať. Niektoré sa vyznačujú množstvom zákrut, ďalšie ponúkajú dlhé rovinky, ktoré zrazu vyústia do slepých horizontov. Skrátka, máte sa na čo tešiť...

1. Pezinská Baba

Horský priechod pri Bratislave je známy pretekmi do vrchu, no keď sa tam vydáte skoro ráno, budete mať cestu plnú zákrut len pre seba. Smerom z Pezinka je vozovka v zlom stave, no na malackej nájdete prvotriedny asfalt. Tomu musíte prispôsobiť aj jazdu. S vypnutou kontrolou trakcie vás totiž vedia diery, ktoré sa striedajú s hrboľmi na pezinskej strane, nečakane rozhodiť .

Dĺžka: 14 km



2. Donovaly

Ide asi o najviac exponovaný horský priechod na Slovensku. Celý úsek meria 30 kilometrov a cesta strmým stúpaním vás dostane do nadmorskej výšky 960 m n. m. Najzábavnejšia, no zároveň najnebezpečnejšia je táto cesta, keď nasneží a vy sedíte vo výkonnom vozidle so zadným náhonom, ktoré má obuté kvalitnú zmes pneumatík. Okrem parádneho šoférskeho zážitku vás tam čakajú aj prekrásne výhľady.

Dĺžka: 30 km

3. Môlča

Tento nenápadný úsek nad Banskou Bystricou sa vyznačuje slabou premávkou. Pomerne úzka cesta vedie cez polia

Dĺžka: 2,5 km

4. Nová Baňa

Tento úsek sa vyznačuje krásnymi scenériami a prvotriednym asfaltom, ktorý vás nerozhodí ani vo vyšších rýchlostiach. Na niekoľkokilometrovom úseku nájdete aj miesta akoby predurčené na to, aby ste tam utrhli zadnú nápravu pod plným plynom. Môžete, pretože máte slušný výhľad pred seba, a tak nikoho neohrozíte. Cestu si však viete užiť, aj keď pôjdete pomaly.

Dĺžka: 16,4 km

Cestu známu aj pod názvom Jablonovské sedlo nájdete na ťahu smerom na východ krajiny. Ide o širokú a pomerne bezpečnú trasu, ktorá predstavuje spojnicu z Košíc do Rožňavy. Cesta I/16 zároveň plní úlohu medzinárodnej európskej trasy E58. Na vrchu Sorošky nájdete dlhý rovný úsek. K nemu však vedie trasa plná zákrut, ktorá sa vyznačuje

Dĺžka: 12,1 km