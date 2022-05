Krajniak predstavil plánované novinky v II. pilieri: Čítajte, ako to bude po novom!

Je to tu! Minister práce včera predstavil, ako chce dosiahnuť, aby si ľudia sporili vo výnosnejších fondoch.

Odpoveďou je zákonom nariadený presun úspor v rámci predvolenej investičnej stratégie.

Úspory asi 567-tisíc sporiteľov do 54 rokov veku sa začiatkom budúceho roka presunú do akciových alebo indexových fondov. Ľudia, ktorých sa to týka, potom budú mať dva mesiace na to, aby presun odmietli. „Chceme zabezpečiť, aby ľudia po sporiacej fáze mali čo najvyššie nasporené peniaze, ktoré môžu použiť na výplatu svojho dôchodku,“ povedal šéf rezortu Milan Krajniak.

Predvolená stratégia predpokladá, že s vekom sporiteľa by sa investičné riziko znižovalo. Ak dovŕšite 45 rokov, časť úspor vám každé tri roky presunú do garantovaného fondu. Návrh zákona, z ktorého to vyplýva, ministerstvo včera predložilo na pripomienkovanie.

Predvolená investičná stratégia

Noví sporitelia

ak ešte len vstúpite do II. piliera, automaticky vaše úspory umiestnia do akciového alebo indexového fondu

Terajší sporitelia do 54 rokov

úspory asi 567-tisíc osôb v garantovaných fondoch sa zo zákona presunú do akciových alebo indexových fondov



dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) vám v januári 2023 pošle informáciu o presune



vy budete mať 2 mesiace na odmietnutie účasti

Ostatní sporitelia