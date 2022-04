Prečo je nafta drahšia ako benzín: 4 dôvody zdražovania

Cenovky na našich čerpacích staniciach nás tento rok zaskočili už niekoľkokrát a ani tento týždeň nie je výnimkou.

No tentoraz to nie je ani tak výškou cien jednotlivých pohonných látok, ako skôr tým, že nafta je už drahšia ako benzín natural 95. Ako je to možné? Aký vývoj očakávajú analytici?

Dopyt po nafte vo svete rastie. Jedným z dôvodov sú vysoké ceny zemného plynu. „Skokovitý rast cien plynu, špeciálne v Európe, viedol k obmedzeniu výroby nafty,“ tvrdí analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Zásoby nafty v Európe klesali už pred vojenským konfliktom na Ukrajine. Keď vypukol, situácia v Európe sa len zhoršila. Mnohí obchodníci z etických dôvodov odmietli nakupovať ruskú ropu. „Rusko bolo v minulosti významným exportérom nafty do Európskej únie. Výpadok ruských dodávok sa ešte nepodarilo pokryť,“ pokračuje analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.

„A minimálne najbližší mesiac sa situáciu nepodarí vyriešiť, keďže európske rafinérie nemajú dostatok ropy na razantné zvýšenie výroby.“ Štatistický úrad včera informoval, že minulý týždeň sa ceny väčšiny pohonných látok na Slovensku znížili. Zlacneli oba druhy benzínov aj samotná nafta.

4 dôvody zdražovania

Stanislav PÁNIS, analytik J&T Banky

1. Oživenie ekonomiky - dopyt po rope a ropných výrobkoch dynamicky rastie - naft a sa používa v každej sfére ekonomiky

2. Podinvestovanosť - málo sa investuje do nových nálezísk ropy a plynu, najmä pre naivnú bezfosílnu energetickú politiku západu - hlavní svetoví producenti majú obmedzený priestor na zvyšovanie ťažby

3. Vysoké ceny plynu - zemný plyn sa používa na odsírenie ropných derivátov - na trhu je málo ľahkej ropy s nízkym obsahom síry - mnohé rafinérie v Európe obmedzujú výrobu nafty

4. Výpadok dodávok - nafta z Ruska pokrývala polovicu dennej spotreby v Európe, z Ruska sa dovážali aj deriváty na výrobu nafty - Saudská Arábia a Čína obmedzujú predaj nafty, budujú zásoby pre domáci trh