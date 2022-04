Potešenie pre maškrtné jazýčky: Veľké porovnanie ovocných džemov! Ktorý je ten naj?

Kto by už nemiloval sladké! Malí či veľkí, džem zbožňujeme na chlebíku s maslom, na palacinkách, v buchtách, koláčoch a vlastne všade, kam sa hodí a v prípade malých jedákov občas aj nehodí.

A podľa čoho si ich v obchode vyberáme? Kvalitu týchto ovocných pochúťok rozlišujeme v prvom rade podľa obsahu ovocia. Nie však len to, dôležitý je najmä celkový senzorický dojem. To znamená vzhľad, chuť, konzistencia, skrátka to, čo vnímame zmyslami.

Aby bol džem džemom, musí podľa slovenskej legislatívy obsahovať rozpoznateľné kúsky plodov a zároveň musí daná ovocná zložka tvoriť aspoň 35 % celkového objemu. Odborníci z českého portálu Svet Potravin sa pozreli na vzorky jahodových a marhuľových džemov, ktoré sa hrdia vysokým podielom ovocia a na našom trhu nepatria k najlacnejším. Ako dopadli?