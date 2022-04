Sedem tipov na jarnú údržbu auta: Čo treba urobiť po zime

Pohľad z okna nám hovorí, že zima ešte nepovedala posledné slovo. Pohľad do kalendára však odhalí, že by bolo dobré dohodnúť si jarnú návštevu servisu.

Po náročnom zimnom období si totiž vaše auto vyžaduje opateru. Nasledovné tipy sú len základ, ktorý treba urobiť. To, či okrem toho dôkladne vyčistíte interiér, či opravíte lak, je už len na vás.

1. Prezutie

Mnohí vodiči sa najmä pri starších zimných pneumatikách rozhodnú, že ich na aute nechajú aj v lete, aby ich „dojazdili“ a ušetrili na nových letných gumách. To však so sebou prináša niekoľko problémov.

Zimné pneumatiky v lete zvyšujú spotrebu a tiež sa rýchlejšie opotrebúvajú, čo môže spôsobiť až ich zlyhanie počas jazdy. Navyše, staré zimné pneumatiky sú v letnom daždi tá najhoršia možnosť na jazdenie. Preto neváhajte a včas sa objednajte do pneuservisu. Tam už čoskoro budú typické sezónne návaly

2. Geometria

Pri kolesách ešte chvíľu ostaneme. Geometria by sa mala kontrolovať raz ročne a jarná výmena pneumatík je na to ideálna. Zaistí to, že sa vám nebude dezén opotrebúvať nerovnomerne.

3. Umytie

Spoliehate sa na to, že v apríli bude veľa pršať a auto vám umyje dážď? To je síce v poriadku pre vrchnú časť karosérie, po zime je však najdôležitejšie umyť spodok. Najmä v rôznych dutinách sa hromadila posypová soľ, ktorá s obľubou rozožiera, čo sa dá. Dôkladné umytie spodku auta a priestorov v blatníkoch okolo kolies je preto teraz nutnosťou!

4. Brzdy

Aj tie dostávali v zime zabrať. Jedným z dôvodov sú aj zvýšené nečistoty na vozovke v tomto období. Asi nemusíme písať o dôležitosti bŕzd a prečo ich treba skontrolovať. Pozrite sa aj na stav brzdovej kvapaliny, na tú sa často zabúda. A keď už budete pri tom, dajte skontrolovať aj všetky ostatné kvapaliny a filtre vo vozidle.

5. Batéria

Najmä v prípade, že ste v zime nechali auto dlhšie stáť, je vhodné dať premerať batériu. Tá totiž môže zlyhať úplne náhle a bez varovania. Nemusíte hneď kupovať novú, môže stačiť nechať ju len dobiť.

6. Klimatizácia

Že ste ju v zime nepoužívali a teda nevidíte dôvod na to, aby ste sa ňou zaoberali? Omyl! Práve pri nepoužívaní sa v nej množia baktérie, ktoré potom spôsobujú zápach. Treba tiež skontrolovať, či v nej netreba doplniť olej , aby sa vám v lete nezadrel kompresor.

7. Stierače

Ako všetko ostatné, aj stierače sa v zime viac namáhali. Nie je to drahá záležitosť, pritom pre dobrý výhľad z auta kľúčová. Keď vám v noci v daždi bude ostávať na čelnom skle príliš veľa šmúh a odleskov, vtedy bude neskoro myslieť na ich výmenu.