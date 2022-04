Prichádza čas jarného upratovania: Prinášame vám 20 užitočných tipov, s ktorými to zvládnete ľavou zadnou!

Teplejšie slnečné dni so sebou prinášajú nielen dobrú náladu, ale aj akúsi chuť začať nanovo.

Väčšina z nás na jar cíti potrebu vyupratovať celý domov. Aby vám to išlo od ruky a čistý a voňavý domov ste si mohli vychutnať čo najskôr, Nový Čas vám prináša triky a rady, ako zvládnuť veľké jarné upratovanie rýchlo a aj lacno.

1. Urobte si systém – Začnite tou najväčšou miestnosťou a končite kúpeľňou a toaletou.

2. Prostriedky dávkujte presne – Vôbec neplatí, že čím viac, tým lepšie. Príliš veľa prípravku zanechá šmuhy, v tom horšom prípade môže aj poškodiť povrch.

3. Čistič nanášajte na handru – Nie na čistený povrch. Menej ho miniete a lepšie rozotriete.

4. Nemiešajte prípravky – Chemické zlúčeniny môžu navzájom reagovať nevhodným spôsobom, či už výbušne, alebo vzniknú jedovaté plyny, ktoré budete vdychovať.

5. Kúpte si utierky na upratovanie – Tie z obchodu, určené práve na tento účel, sú vhodnejšie ako staré oblečenie či uteráky. Tie totiž môžu nechávať chlpy a sajú príliš veľa prípravku.

6. Dodržiavajte čas pôsobenia – Následné čistenie bude menej namáhavé a nespôsobíte poškodenie predmetov. Naneste prípravky na vybrané povrchy na začiatku upratovania a choďte robiť niečo iné. Po uplynutí potrebného času sa vrátite.

7. Vyhoďte prachovku – Ňou síce odstránite prach z predmetov, ale nezbavíte sa ho. Len ho rozvírite do priestoru, odkiaľ opäť popadá dole.

8. Okná neumývajte, keď svieti slnko – Oveľa vhodnejší je tieň alebo aspoň čas po západe slnka. Na priamom slnku vám bude voda na sklách príliš rýchlo schnúť, ale tiež neuvidíte prípadné šmuhy.

9. Nepreháňajte to s antibakteriálnymi prípravkami – Nie je zdravé žiť v úplne sterilnom prostredí. Nezaškodí však pretrieť nimi kľučky na dverách a vypínače.

10. Zvislé povrchy umývajte zdola hore – Ak to budete robiť opačne, prípravok stečie dole a aj so špinou zanesie spodné priestory, ako sú rámy okien či špáry medzi kachličkami.

11. Žalúzie – Prach z nich odstráňte najprv vysávačom a až potom ich pretrite handrou.

12. Mikrovlnná rúra – Vložte do nej misku s vodou a octom a nechajte asi 10 minút ohrievať. Následne stačí špinu ľahko zotrieť.

13. Rúra na pečenie – Dobre sa dá vyčistiť, ak namiesto hubky použijete tabletu do umývačky riadu. Jednoducho ňou vydrhnite dvierka aj vnútro.

14. Matrace – Obsahujú množstvo roztočov a baktérií. Namiešajte si do fľašky s rozprašovačom vodku s vodou, matrac jemne postriekajte a nechajte voľne vyschnúť. Alkohol mikroškodce pozabíja a aj odstráni prípadný zápach.

15. Chladnička – Ak ju umyjete vodou, do ktorej pridáte ocot, odstránite aj nepríjemné pachy.

16. Hrdza – Odstránite ju guľkou, ktorú si urobíte z alobalu.

17. Mastné kachličky v kuchyni – Prekvapujúco, olej priťahuje olej. Nakvapkajte trochu kuchynského oleja na papierovú utierku a mastné kachličky ňou pretrite. Výsledok vás prekvapí.

18. Chlpy domácich miláčikov – Môžete ich odstrániť pomocou stierky na okná. Trením gumy o koberec vlasy a chlpy ľahko vytiahnete.

19. Čierne šmuhy od topánok a čiary od pasteliek alebo voskoviek – Odstránite ich školskou gumou.

20. Umývajte okná ako profesionáli – Všimli ste si, ako umývajú okná upratovacie firmy? Neleštia ich handrou a prípravkom, používajú stierku. Je to oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie. Nalejte si do vedra vodu a trošku prípravku na riad. Zmesou umyte celé okno aj s rámom. Stierkou na okná stiahnite penu zo skla, po každom ťahu si stierku utrite do handry. Rám následne utrite dosucha.