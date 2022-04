Vláda pripravuje reformu penzií: Veľké zmeny v II. pilieri!

Sporíte si na dôchodok? Ministerstvo financií predložilo Národný program reforiem Slovenska na rok 2022, ktorý poodhaľuje zámery vládnej koalície v II. pilieri. Otázkou zostáva, ako chce štát sporiteľov motivovať, aby si sporili vo výnosnejších fondoch.

Ak všetko prebehne podľa plánu, budúci rok sa začnú diať veci. V januári 2023 by v II. pilieri mala pribudnúť predvolená investičná stratégia. Majetok sporiteľov sa presunie z garantovaných dôchodkových fondov do výnosnejších, ale aj rizikovejších negarantovaných fondov.

„Predvolená investičná stratégia bude založená na životnom cykle sporiteľa. Prispôsobí sa veku sporiteľa v sporiacej aj výplatnej fáze tak, aby sa investičné riziko presunom z rizikovejších akcií do dlhopisových fondov s rastúcim vekom sporiteľa automaticky a postupne znižovalo. Sporiteľ však bude mať možnosť individuálne si nastaviť svoje portfólio,“ píše sa v programe reforiem.

Nesúhlas alebo súhlas?

Otázkou zostáva, ako sa to urobí. Premiestnia sa sporitelia automaticky, alebo budú povinní niečo urobiť? Ministerstvo práce to ešte neozrejmilo, ani Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) to nevie. Len program reforiem naznačuje: pokiaľ sporitelia takýto postup aktívne neodmietnu.

„Predvolená investičná stratégia bez výslovného informovaného súhlasu dotknutého účastníka II. piliera by mala byť sprevádzaná garanciou,“ tvrdí bývalý štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. „Ak sú si štát, resp. DSS, ktoré tento prístup presadzujú, istí, že tento postup je dobrý, lebo určite prinesie klientovi zisky, nemôžu mať problém na seba prevziať garanciu,“ dodáva Ondruš.