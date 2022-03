Zastavte zlozvyky, ktoré vás v servise stoja majland: 5 tipov, ako si neničiť auto!

Drahé zlozvyky! Nejeden majiteľ si neuvážlivým používaním ničí auto. Často pritom ide o šoférske chyby, ktorým sa dá vyhnúť, a tak ušetriť aj na nákladných opravách. Vytáčanie studeného motora či státie na spojke so zaradenou jednotkou pri čakaní na zelenú sú len vrcholom ľadovca...

1. Státie na spojke

Ide o zlozvyk, ktorým sa vyznačujú vodiči jazdiaci v mestách. V snahe o čo najrýchlejší rozjazd zo semafora stoja na križovatkách so zaradenou rýchlosťou, niektorí stoja na spojke dokonca aj keď majú zaradený neutrál. Z dlhodobého hľadiska to môže viesť až k výmene celej spojky. Takýmto prístupom pritom trpí najviac jej ložisko, ktoré síce niečo vydrží, ale prečo znižovať jeho životnosť ešte vlastným pričinením? Stačí po zastavení vyradiť, spojku pustiť a nohu „odložiť“. Problémom je aj prešmykovanie spojky. To sa deje, keď auto držíte napríklad v strmom kopci. Vtedy je lepšie (a lacnejšie) použiť ručnú brzdu, viete tak významne predĺžiť životnosť spojky.