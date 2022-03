Parlament rozhodol: Čo sa zmení v sociálnom poistení?

Mal z toho byť zákon, ktorý odštartuje veľké zmeny v dôchodkovom systéme.

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorý parlament prijal minulý týždeň, síce nič také neobsahuje, no prináša niekoľko zlepšení v rôznych oblastiach života. Potešia sa pacienti aj lekári, budúce mamičky aj niektorí dôchodcovia.

Elektronické potvrdzovanie PN

Ako to je

- Keď zamestnanec maróduje, prvých 10 dní mu mzdu nahrádza zamestnávateľ (náhrada príjmu) a potom Sociálna poisťovňa (nemocenské).

- Najprv navštívi lekára, ktorý mu vystaví päťdielne Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

I. diel: Legitimácia - Keď sa maródka skončí, odovzdáte ho lekárovi a ten ho pošle Sociálnej poisťovni.

II. diel: Žiadosť o nemocenské - Ak PN bude dlhšia ako 10 dní, doručíte ho zamestnávateľovi a ten ho pošle Sociálnej poisťovni.

Diel II.a: Žiadosť o náhradu príjmu - Doručíte ho zamestnávateľovi a uňho aj zostane.

III. diel: Začiatok PN - Lekár ho pošle Sociálnej poisťovni.

IV. diel: Koniec PN - Odovzdáte ho zamestnávateľovi a ten ho pošle Sociálnej poisťovni.

Od 1. 6. 2022

- Papierové potvrdenie postupne nahradí elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti (záznam e-PN)

- Lekár práceneschopnosť zadá do systému a Národné centrum zdravotníckych informácií zabezpečí, aby sa táto informácia dostala do Sociálnej poisťovne aj k zamestnávateľovi

Do 31. 5. 2023

- Lekár môže péenku vystaviť na papieri - elektronický záznam môže používať dobrovoľne

Od 1. 6. 2023

- Lekár lekár musí PN vystaviť elektronicky, prostredníctvom elektronického záznamu

Predídeme zbytočnej záťaži

Eva Rovenská, tlačový odbor ministerstva práce

- Zavedenie elektronickej PN významne zníži administratívne zaťaženie lekárov, ale aj pacienta, ktorý by bol povinný doručiť tlačivá svojmu zamestnávateľovi. Poistenec bude informovaný o stave konania prostredníctvom SMS notifikácií alebo prostredníctvom individuálneho účtu poistenca v Sociálnej poisťovni. Pre uľahčenie prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania PN. V tomto systéme bude súčasne platiť papierová a elektronická forma PN. Všeobecný lekár bude môcť vystavovať elektronické alebo papierové potvrdenia až do 31. mája 2023.

Dlhšia ochranná lehota

Ako to je

- Nárok na materské si vyžaduje nemocenské poistenie - to znamená, že musíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

- Jedinou výnimkou je určité obdobie po zániku poistenia (po odchode zo zamestnania) - ochranná lehota.

- V zásade to je najviac sedem dní, iba žena, ktorá prestala pracovať v tehotenstve, je pod ochranou až 8 mesiacov.

Od 1. 1. 2023

- Nárok na materské môže získať aj žena, ktorá otehotnela do 180 dní (asi 6 mesiacov) po zániku nemocenského poistenia

- Ochranná lehota bude trvať 8 mesiacov a bude plynúť od začiatku 40. týždňa pred termínom pôrodu

Zrušenie ročného zúčtovania

V sociálnom poistení nepoznáme ročné zúčtovanie príjmov a odvodov, a tak to aj zostane. Dlhodobo pripravovaný projekt v oblasti daní a odvodov mal odštartovať budúci rok, ale parlament ho zrušil. Dôvodom je daňovo-odvodová reforma, ktorú pred časom ohlásil minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Zúčtovanie by na jednej strane umožnilo zaviesť napríklad jednotnú odvodovú úľavu pre zamestnancov s nízkym príjmom či zdaňovať živnostníkov spravodlivejšie. Na druhej strane by obmedzilo rôzne únikové cesty a zabránilo špekuláciám.

Zohľadnenie práce v Česku

Ako to je

- Iba niektorí Slováci, ktorí pred 1. 1. 1993 pracovali na území Česka alebo mali českého zamestnávateľa, dostávajú dva dôchodky - český aj slovenský.

- Mnohí nárok na český dôchodok nemajú a tzv. české obdobie poistenia sa im nezhodnocuje ani na Slovensku.

Od 1. 1. 2023

- Slovenská strana zhodnotí české obdobie poistenia

- Starobný dôchodok sa vypočíta podľa slovenských zákonov a z celého obdobia dôchodkového poistenia vrátane obdobia spred 1. 1. 1993

Čo nevyriešili

Výška odvodovej výnimky

Brigádujúci študent ani dôchodca-dohodár neplatí odvody do Sociálnej poisťovne, ak na určenú dohodu zarobí najviac 200 eur mesačne. Pôvodný návrh zákona predpokladal, že tzv. odvodová výnimka sa zvýši na 300 eur. Návrh, o ktorom parlament rokoval, však takúto zmenu neobsahoval a nik v pléne ju nenavrhol.

Podmienky nároku na penziu

Bývalým policajtom a vojakom sa v minulosti stávalo, že Sociálna poisťovňa im odmietla priznať dôchodok, pretože v civile neodpracovali 10 alebo 15 rokov. Niektorí sa preto obrátili na súdy a napokon dosiahli svoje - poisťovňa im priznala tzv. čiastkový dôchodok. Zákon o sociálnom poistení tento inštitút nepozná a návrh novely to mal napraviť. To sa však nestalo. Poslanec Peter Cmorej (SaS) povedal, že ešte sa nedosiahol konsenzus na tom, ako zmeniť zákon, a nie je žiaduce, aby dodatočné rokovania „odďaľovali schválenie takých zmien, akou je napr. elektronické potvrdzovanie práceneschopnosti“.