Mustang vyrobia v limitovanej sérii 499 kusov: Elektrická klasika za 420 000 €

Stará klasika s elektrickým motorom! Takéto prerábky dnes letia.

Aj princ Harry na svojej svadbe s Meghan Markle použil Jaguar E-Type z roku 1968 s elektrickým motorom. Toto auto sa neskôr dostalo do limitovanej výroby. Podobná séria teraz vznikne aj na základe Fordu Mustang z roku 1967.

Klasický športový dizajn skombinovala s najnovšími elektrickými technológiami londýnska firma Charge Cars. Na karosériu získala licenciu, vnútro bude úplne nové. Spaľovací osemvalec nahradil elektromotor s výkonom 536 koní a krútiacim momentom neuveriteľných 7 500 Nm. Na porovnanie: Ford Fiesta s litrovým motorom má krútiaci moment 170 Nm...

Cieľom je poskytnúť maximálne športové výkony pri nulových emisiách. Z nuly na stovku šprintuje tento klasický elektrický Mustang za 3,9 s. Rýchlosť je obmedzená na 240 km/h. Nebol by problém ísť aj viac, ale to by sa zjavne podpísalo na dojazde auta. Takto prejde so 62 kWh batériami 320 km. Opätovné nabitie z 20 na 80 percent trvá hodinu.

Z nového auta vyrobia iba 499 kusov. Exkluzívna nebude len táto limitované séria, ale aj cena – 420-tisíc eur. Dá sa rezervovať za zálohu 72-tisíc eur. Na výber je viacero farebných verzií exteriéru aj interiéru.

Mustang 1967

Výkon: 536 k

Rýchlosť: 240 km/h

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: 3,9 s

Dojazd: 320 km

Cena: 420 000 €