Ďalší koaličný návrh, ako seniorom kompenzovať infláciu: Kedy dostanete 13. dôchodok?

Seniori, pozor! Ešte minulý týždeň to vyzeralo tak, že tohtoročný 13. dôchodok sa rozdelí na polovice a jedna z nich sa vyplatí v júli a druhá v novembri.

V utorok však prišla zmena. Minister financií ohlásil, že dávka sa vyplatí tak rýchlo, ako to je možné. Čo to znamená? Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) navrhuje, aby sa 13. dôchodok vyplatil vcelku a ešte v prvej polovici roka. „Navrhujeme, aby sa celý 13. dôchodok vyplatil čím skôr,“ povedal Matovič. K výplate by došlo „možno v máji, možno v júni“.

Poslanci zo Sme rodina len nedávno predložili návrh, aby sa 13. dôchodok rozdelil na polovice a aby sa prvá z nich vyplatila v júli a druhá v riadnom termíne - novembri. Matovič tvrdí, že pomoc treba urýchliť, lebo následkom ruskej invázie na Ukrajine sa inflácia ešte zvýši.

Len posun v čase

V januári sa penzie valorizovali o 1,3 percenta, ale ceny v domácnostiach dôchodcov medziročne vzrástli až o 9,1 percenta! „V žiadnom prípade nesúhlasíme s predčasnou výplatou 13. dôchodku. To nie je pre seniorov riešenie, iba presun problému na iný termín,“ opakuje Valéria Pokorná, poverená vedením Jednoty dôchodcov Slovenska.

Jednota dôchodcov chce, aby sa starobné a invalidné penzie dodatočne zvýšili o tri percentá. Opozičný Hlas-SD návrh predložil parlamentu. Vládna koalícia túto možnosť odmieta. „Keď im posunieme 300 miliónov eur niekde v máji, tak si myslím, že dôchodca v priemere bude na tom lepšie ako na základe návrhu Jednoty dôchodcov,“ povedal Matovič.

Výška dávky

- dôležitá je výška vašej penzie alebo vašich penzií

- ak je najviac vo výške životného minima jednej plnoletej osoby, 13. dôchodok je 300 €

- ak prevyšuje životné minimum, 13. dôchodok sa určí podľa vzorca: 300 - 0,36 * (výška penzie - životné minimum)

Životné minimum

- do júna 2022 životné minimum predstavuje 218,06 €

- 1. júla sa automaticky zvyšuje

- vynásobí sa buď percentom rastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo percentom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností (inflácia) smerodajná je nižšia z týchto dvoch hodnôt

Podmienky nároku

- správny druh dôchodku (zo sociálneho poistenia alebo zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov)

- nárok na výplatu penzie v určenom mesiaci

Dôchodcovská inflácia

- dôchodky zo Sociálnej poisťovne sa valorizujú vždy v januári

- ako sa zvýšia, závisí od vývoja cien v spotrebnom koši dôchodcov (tzv. dôchodcovská inflácia) v prvej polovici predchádzajúceho roka

- v januári 2022 sa penzie valorizovali o dôchodcovskú infláciu v prvom polroku 2021, a to o 1,3 %

- v januári 2023 sa zvýšia o dôchodcovskú infláciu v prvom polroku 2022, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje, že dosiahne 8,3 %

Budúci rok to bude lepšie

Rast cien v prvom polroku 2022 sa premietne do zvýšenia penzií v budúcom roku. Budúcoročná valorizácia dôchodkov by preto mala byť vyššia ako infl ácia, píše Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Posunutý efekt bude výrazne dobiehať ešte v roku 2024, keď rast dôchodkov opäť výrazne prevýši očakávanú infl áciu. „Z toho vyplýva, že návrhy, ktoré volajú po zvyšovaní dôchodkov v tomto roku bez toho, aby brali do úvahy ich zmenu v ďalších rokoch, fakticky žiadajú vykompenzovať infláciu v dôchodkoch dva razy,“ dodáva RRZ.