Tankujeme najdrahšie v histórii: Zastropujeme ceny benzínu?! Ako reagujú okolité krajiny a čo na to vláda

Šok pre motoristov! Ceny benzínu a nafty na slovenských čerpacích staniciach rastú do výšin.

Štatistický úrad už tretí týždeň za sebou zaznamenal ich zvýšenie a nič nenasvedčuje tomu, že situácia sa zmení k lepšiemu. Vojenský konflikt na Ukrajine si vyberá svoju daň. V okolitých krajinách na to reagovali zastropovaním cien alebo znížením DPH. Čo urobí slovenská vláda? A čo nás ešte čaká?

Ceny na čerpacích staniciach stúpajú. Štatistický úrad hlási, že v týždni od 21. do 27. februára sme jeden liter benzínu tankovali v priemere za 1,57 eura a nafty za 1,47 eura. A čoskoro palivá zdražejú doslova skokom.

„Očakávame, že ceny benzínu sa posunú nad 1,70 eura a ceny nafty pôjdu nad 1,60 eura. Znamená to, že budeme tankovať najdrahšie v histórii,“ tvrdí analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Akýkoľvek odhad naráža na nepredvídateľnosť situácie. Čo vieme odhadnúť, je jedine tendencia vývoja cien.

Ak by Západ ešte sprísnil sankcie voči Rusku, či uvalil embargo na nákup ruskej ropy, ceny ropy by atakovali historické maximá. A to by so sebou prinieslo ďalšie prepisovanie cenoviek na našich čerpacích staniciach.

Zatiaľ nereagujeme

Česká vláda v stredu preberie návrhy opatrení proti prudkému zdražovaniu energií a palív. Spomína sa zastropovanie cien, úprava sadzieb dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, ako aj zavedenie zatiaľ nešpecifikovaných bonusov. Česi majú najvyššie ceny v histórii, podľa týždenníka Trend je na niektorých pumpách panika. Ľudia plnia kanistre, niekde všetko palivo vypredajú ani nie za deň.

Slovenská vláda zrejme ceny pohonných látok nezastropuje. „Ministerstvo financií SR zatiaľ o podobnom opatrení neuvažuje,“ povedala hovorkyňa rezortu Michaela Lovásová.

„Pozitívne pre našu ekonomiku by som vnímal zníženie pomerne vysokých spotrebných daní na palivá či DPH. Problémom je, že by to spôsobilo značné výpadky v štátnej kase,“ reaguje Pánis.