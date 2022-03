Popolcovou stredou sa začalo 40-dňové obdobie odriekania: Takto môže pôst pomôcť nášmu telu

Popolcová alebo Škaredá streda má v rímskokatolíckom kalendári významné miesto.

Začína sa ňou 40-dňové pôstne obdobie, ktoré vrcholí Veľkou nocou. Je pôst len zašlou kresťanskou tradíciou, alebo môže byť pre naše telo prínosom? Popolcovou stredou sa začína 40-dňové obdobie pôstu. Veriaci sa duchovne pripravujú na najväčší kresťanský sviatok - Veľkú noc. Jeho dĺžkou si pripomínajú najmä 40 dní trvajúci pôst Ježiša Krista na púšti.

„Išlo hlavne o to, že človek sa má zdržiavať konzumácie mäsa a to mäso sa nahrádzalo rybami v rôznych podobách,“ tvrdí etnologička Katarína Nádaská. V rímskokatolíckej cirkvi pôstne obdobie trvá od Popolcovej stredy do Veľkého piatka. V gréckokatolíckej cirkvi sa Veľký pôst (Svätá Štyridsiatnica) začal v pondelok 28. februára.

Možné pôsty

Bez tuhej stravy

- ak odhliadneme od možnosti, že nejete vôbec nič, ide o najprísnejší pôst

- aby vám neuškodil, okrem bežných nápojov pite aj zeleninové a ovocné smoothie

Prerušovaný pôst

- väčšinu dňa nejete nič, len časť dňa je určená na jedlo

- napr. 16:8, čiže 16 hodín pôstu a 8 hodín na jedlo jedlo musí byť zdravé

Menšie dávky

- vhodný typ pôstu, keď nechcete meniť svoje stravovacie návyky

- stačí, že si z obvyklej porcie naložíte o tretinu či o polovicu menej

Najzdravší pôst

- netučné jedlá

- jedlá prírodných chutí, čiže príliš nesoliť, nesladiť, nekoreniť

- žiadne sladené nápoje

- žiaden alkohol

Trávenie - črevá sa prečistia, pečeň sa detoxikuje

Hmotnosť - viditeľne sa zníži

Hladina cukru v krvi - ustáli sa a normalizuje sa

Krvný tlak - vysoký sa môže normalizovať

Pleť - zlepší sa, ekzémy a vyrážky ustúpia

Celé telo - očistí sa od toxínov

Psychika - pevná vôľa ju zocelí

Len nezájsť do extrémov

Lenka Petríková - Výživou k zdraviu

- Pôst, nielen ten pred Veľkou nocou, môže byť zdravý, ak nezachádzame do extrémov - nie sme na hladovke, dodržiavame pravidelný pitný režim, dožičíme si dostatok spánku a nezačíname s pôstom v čase väčšej psychickej či fyzickej námahy, prípadne počas choroby. Počas pôstu konzumujeme dostatok vlákniny a všetkých ostatných makro-/mikroživín tak, aby sme naše telo neochudobňovali o potrebné živiny. Nápomocné môžu byť aj bylinky, ktoré proces detoxikácie podporia. Ak počas pôstu obmedzíme živočíšne produkty, nezabúdajme na doplnenie bielkovín a zdravých tukov z iných, rastlinných zdrojov. V opačnom prípade sa môžeme dostať do štádia prevažnej konzumácie sacharidov, ktorá by v rámci očisty tela nikomu z nás nepomohla. Na záver je dôležité zdôrazniť, že pôst nie je vhodný pre všetkých.

Je to nielen o mäse

Katarína Nádaská, etnologička

- Popolcová streda je začiatok 40-dňového pôstu. Tento pôst patrí k prikázaným, týka sa najmä veriacich. Išlo hlavne o to, že človek sa má zdržiavať konzumácie mäsa a to mäso sa nahrádzalo rybami v rôznych podobách - pečené, varené, nakladané. Keď Veľká noc bola neskôr, v teplejšom období, tak sa varila kapustnica so žabími stehienkami, alebo sa jedli slimáky. Tieto zvieratá mali výnimku, mäso z vodných živočíchov sa mohlo jesť. Obdobie pôstu sa spája aj so sebazaprením, mnohí sa snažia nekonzumovať alkohol. Ale spája sa aj so skutkami milosrdenstva. V aktuálnej situácii to môžeme využiť tak, že pomôžeme utečencom z Ukrajiny. Aj ľudia, ktorí nie sú veriaci, zvyknú na jar detoxikovať. Majú pôstne dni, aby si organizmus očistili po zimnej záťaži.