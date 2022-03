Odstup od cyklistov aj zákaz parkovania na chodníkoch: Čo všetko sa mení od 1. marca

Veľké zmeny! Od 1. marca platí zákon, ktorý prináša viac výhod pre cyklistov. Vodiči však budú hromžiť. Po celom Slovensku prídu o desaťtisíce miest, na ktorých mohli doteraz parkovať.

Najdôležitejšia zmena prispeje k bezpečnosti cyklistov na cestách. Vodiči musia pri ich predchádzaní dodržiavať predpísaný odstup. Za určitých okolností sa cyklistom povoľuje aj jazda po chodníku či jazda vedľa seba, ktorá bola doteraz zakázaná.

V mestách, ktoré doteraz nemali vyriešený nedostatok parkovacích miest, však od 1. marca pribúda ďalší problém. Poslanci totiž úplne bez rozmyslu a bez akejkoľvek debaty schválili v zákone o cyklistoch na poslednú chvíľu aj pozmeňovací návrh, ktorý zakazuje parkovanie na chodníku. Doteraz bolo možné parkovanie na chodníku, pokiaľ ostalo aspoň 1,5 metra pre chodcov.

Po novom je možné parkovanie na chodníku iba v prípade, že tam je čiarami vyznačené parkovacie miesto. Samosprávy sa ozvali, že v zimných mesiacoch nestihnú tieto čiary namaľovať. Poslanci to uznali a pokúsili sa platnosť schváleného zákona posunúť do roku 2024. To však zatiaľ nestihli schváliť, a tak minimálne mesiac bude platiť zákaz parkovania na chodníkoch a polícia vás bude môcť pokutovať.