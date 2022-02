Koaličný návrh, ako seniorom kompenzovať infláciu: Kedy dostanete 13. dôchodok

Dôchodcovia, pozor! Vládna koalícia zvážila, ako vám kompenzovať mimoriadne vysoký rast cien potravín, energií a ďalších životných potrieb. Výsledkom je návrh na výplatu časti 13. dochôdku v polovici roka. Čo by to pre vás znamenalo? Koľko eur by ste dostali?

Riešenie je na svete. Poslanci zo Sme rodina predložili návrh novely zákona o 13. dôchodku. Z návrhu vyplýva, že v júli by ste dostali polovicu tejto sociálnej dávky a v novembri zvyšok. „Aby seniori mohli počítať s peniazmi z 13. dôchodkov skôr, minister práce navrhol koaličným partnerom vyplatiť aspoň ich časť už v polovici roka,“ informuje Eva Rovenská z tlačového odboru rezortu práce. Podmienky nároku by sa nezmenili. Kto má penziu do výšky životného minima, v júli by dostal polovicu z 300 eur, teda 150 eur. Ostatným by 13. dôchodok vypočítali podľa vzorca v zákone a rozdelili ho na polovicu. Iba presun problému „To nie je pre seniorov riešenie, iba presun problému na iný termín,“ reaguje na návrh Valéria Pokorná, poverená vedením Jednoty dôchodcov Slovenska. V januári ceny medziročne vzrástli o 8,4 percenta a v domácnostiach dôchodcov dokonca o 9,1 percenta. Jednota dôchodcov preto chce, aby sa starobné a invalidné penzie v apríli zvýšili o tri percentá. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však namieta, že návrhy na extra valorizáciu neberú do úvahy zvyšovanie dôchodkov v nasledujúcich rokoch, čiže „fakticky žiadajú vykompenzovať infláciu dvakrát“. Budúci rok penzie môžu vzrásť až o 8,3 percenta. Otvoriť galériu Celoročný 13. dôchodok by sa rozdelil na polovice. Prvú by ste dostali už v júli. Zdroj: istock

Ako to je Podmienky nároku správny druh dôchodku

nárok na výplatu penzie v určenom mesiaci Termín výplaty raz za rok

v novembri Výška dávky dôležitá je výška vašej penzie alebo vašich penzií

ak je najviac vo výške životného minima jednej plnoletej osoby, 13. dôchodok je 300 €

ak prevyšuje životné minimum, 13. dôchodok sa určí podľa vzorca: 300 - 0,36 * (výška penzie-životné min.)

do júna 2022 životné minimum predstavuje 218,06 € Čo by sa zmenilo Termín výplaty dva razy za rok

raz v júli a raz v novembri Výška dávky v júli by vám vyplatili

v novembri by ste dostali Životné minimum 1. júla sa automaticky zvyšuje

vynásobí sa buď percentom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo percentom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností (inflácia)

zvyšuje sa o nižšiu z týchto dvoch hodnôt To nie je riešenie Valéria Pokorná, Jednota dôchodcov Slovenska - V žiadnom prípade nesúhlasíme s predčasnou výplatou 13. dôchodku. To nie je pre seniorov riešenie, iba presun problému na iný termín. 13. dôchodok je iba minimálny príspevok na to, aby dôchodcovia prežili Vianoce ako-tak dôstojne. Trváme na mimoriadnej valorizácii v minimálnej výške 3 %.