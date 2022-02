Zrýchlený prevod peňazí spustili tri banky: Toto by ste mali vedieť o okamžitých platbách

Okamžité alebo instantné platby sú pojem, ktorý sa objavil nedávno.

Odvčera už fungujú vo VÚB banke, v Tatra banke a Slovenskej sporiteľni. Cieľom tejto služby je zvýšiť komfort pri prevode peňazí, ale ako na každú novinku, aj na túto si musíme zvyknúť. Ako s ňou pracovať a čo by ste mali vedieť?

Niektorí z nás na spustenie tejto novinky s napätím čakali, niektorí o nej čítajú prvýkrát. Stojí za ňou veľa práce a procesov, preto niet divu, že zapojené banky sa spustením chvália. „Termín zavedenia okamžitých platieb v SR, ktorý stanovil Národný plán pre zavedenie okamžitých platieb v SR na 1. február 2022, bol splnený a od 1. februára sú okamžité platby dostupné aj na Slovensku,“ uvádza na svojom webe Národná banka Slovenska. Super rýchly spôsob platenia je odvčera dostupný pre klientov troch komerčných bánk - Slovenskej sporiteľne, VÚB a Tatra banky.

Podstata okamžitej platby

Je to platba medzi rôznymi bankami dostupná online 24 hodín denne/7 dní v týždni/365 (prípadne 366) dní v roku, pri ktorej sú finančné prostriedky pripísané na účet príjemcu do niekoľkých sekúnd.

Dôvod zavedenia

V dnešnom rýchlom svete sa ukázalo ako potrebné zjednotiť poskytovanie okamžitých platieb v mene euro naprieč rôznymi krajinami. Klienti tak budú môcť realizovať platby v eurách v reálnom čase aj cezhranične. Nebude rozdiel v rýchlosti platby v rámci Slovenska alebo napríklad zo Slovenska do Portugalska. Podmienkou bude len, aby boli obe banky súčasťou schémy okamžitých platieb.

TIPS

Je to nová služba (Target Instant Payment Service) na vyrovnanie okamžitých platieb, ktorej prevádzku spustil Eurosystém dňa 30. 11. 2018.

Zapojenie krajín

K systému sa zaviazalo 26 európskych krajín. Pre jednotlivé banky je však táto služba nepovinná, a tak nie každá ju už teraz ponúka. Väčšina bánk však udáva, že sa zapojiť plánujú, a to v čo najkratšom čase.

Poplatok

Výšku klientskeho poplatku za okamžitú platbu určuje banka. Väčšina však uvádza, že ju nebude účtovať navyše a bude súčasťou balíkov služieb.

Možnosť výberu

Či si budete môcť vybrať vykonať platbu klasicky, alebo okamžite (instantne), bude závisieť od rozhodnutia jednotlivých bánk.

Maximálna výška okamžitej platby

Maximálna výška okamžitej platby na Slovensku je zatiaľ 100 000 €, avšak jednotlivé banky si môžu určiť nižší limit. V úvode spustenia tejto služby to banky z opatrnosti aj robia, takže by ste si to mali overiť vo svojej banke.

Online aj v pobočke

O tom, či môžete okamžitú platbu vykonať aj osobne v banke, alebo len online, sa rozhoduje každá banka samostatne.

Európske banky

Keďže ide o dobrovoľnú službu, počet bánk poskytujúcich okamžité platby rastie postupne. K 10. 1. 2022 ich je 2 328, čo predstavuje viac ako 60 % všetkých poskytovateľov platobných služieb z 26 európskych krajín.