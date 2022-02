Menej papierovačiek na úradoch: Ktoré výpisy už nepotrebujete?

Chystáte sa chodiť po úradoch, lebo musíte niečo vybaviť, a už teraz tŕpnete, čo všetko od vás môžu chcieť?

Údajov, ktoré si štátna správa od nás pýta, je opäť o čosi menej. Od 1. januára netreba predkladať ďalších 10 kópií, potvrdení a výpisov. Ktoré informácie si úrady musia vymeniť medzi sebou? Čas, ale aj peniaze ušetríte najmä na matrike. Už od vás nemôžu pýtať kópiu rodného či sobášneho listu.

„Väčšinou ide o tie najžiadanejšie dokumenty, s ktorými občania behali po úradoch najviac. Napríklad iba kópiu rodného listu si úrady vyžiadali ročne až 1,6 milióna ráz,“ tvrdí vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Posledná novela zákona proti byrokracii je účinná iba mesiac. Úrad vicepremiérky spočítal, že len za tento čas by ľudia museli predložiť až 73 520 výpisov a potvrdení. „To predstavuje pre občanov úsporu na čase, poplatkoch či doprave približne 740 000 eur,“ píše sa v tlačovej správe.

Ďalšie zmeny už čoskoro

Debyrokratizácia sa tým nekončí. V ďalšom kole sa zruší 11 papierových dokumentov. Ide najmä o agendu týkajúcu sa príspevku pri narodení dieťaťa, ťažkého zdravotného postihnutia či hmotnej núdze. „V apríli prinesieme digitalizáciu prvej životnej situácie, narodenie dieťaťa, aby rodičia vybavili všetko potrebné z pohodlia domova – od nahlásenia bydliska až po dávky,“ dodáva Remišová.

OD 1. 1. 2022

kópiu rodného listu

kópiu sobášneho listu

kópiu úmrtného listu

potvrdenie o pobyte

výpis z centrálneho registra exekúcií

potvrdenie o poberaní osobitného príspevku baníkom

potvrdenie o pridelení IČO potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii

výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat

výpis z registra advokátov

Čo ak niečo od vás chcú

Stalo sa vám, že od vás chceli potvrdenie alebo inú listinu, ktorú už nepredkladáte? Stať sa to môže a vy na to zasa môžete upozorniť štátne orgány. Podnet môžete nahlásiť na stránke www.stopbyrokracii.sk, alebo poslať na adresu stopbyrokracii@mirri.gov.sk. Zákon proti byrokracii pozná len jeden prípad, keď orgán verejnej moci môže od občana žiadať výpisy v listinnej podobe, a to vtedy, keď ich nemôže získať „z technických dôvodov“. „Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní,“ píše sa v zákone.