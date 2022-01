Bankový prevod už nebude trvať 2 dni: Ako budú fungovať okamžité platby

Poznáte to, keď zadáte v banke platobný príkaz, peniaze prídu na účet prijímateľa o dva až tri dni.

Ak však posielate peniaze v rámci jednej banky, platba sa pripíše v priebehu minút, ak nie sekúnd. V najbližších dňoch by sa to však malo zmeniť a aj platby z rôznych bánk by mali prebehnúť okamžite. Viete, ako to bude fungovať?

Okamžité alebo instantné platby boli ohlásené už minulý rok s tým, že spustiť sa mali vo februári tohto roka. V skutočnosti však nie všetky zapojené banky zvládajú spustiť službu hneď v prvý februárový deň, avšak intenzívne na tom pracujú. A nie všetky finančné domy sa do tohto systému zapájajú, je to totiž nepovinné a dobrovoľné.

„Hneď ako klient takto od 1. 2. pošle svoje prostriedky v akýkoľvek deň a v akúkoľvek hodinu, príjemcovi prídu už v priebehu niekoľkých sekúnd, vysvetľuje Dominik Miša z VÚB banky. Ako pokračuje, týka sa to nielen Slovenska, ale aj ďalších 35 krajín Európy, ktoré sa zapojili do poskytovania SEPA okamžitých platieb. Či a ako bude táto služba spoplatnená, tiež závisí len od samotnej banky, takže by ste si tieto informácie mali overiť práve v tej svojej.