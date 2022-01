Zákon sa zmenil a ani odborníci nevedia, ako postupovať: Kto vám môže predpísať lieky?

Liečite sa u špecialistu, ale lieky vám predpisoval váš všeobecný lekár?

Ak ste ešte neminuli to, čo ste si v lekárni vybrali naposledy, možno ste si ani nevšimli, že zákon sa zmenil. A zmenil sa tak, že ani odborníci nevedia, ako majú postupovať. Ako je to teda?

Zákon účinný od 1. januára hovorí, že lieky predpisuje lekár, ktorý pacienta lieči. Ak ide o prípad pre špecialistu, lieky predpisuje on. Ani odborníci však nenachádzajú zhodu v tom, či to znamená, že už to nemôže robiť všeobecný lekár.

Keďže nová legislatíva je účinná, zdravotné poisťovne už museli lekárov inštruovať, ako vykazovať predpisovanie liekov.

„Legislatívna zmena naďalej umožňuje predpisovanie liekov všeobecnému lekárovi aj špecialistovi. To, čo sa mení, je, že od špecialistu odíde pacient už s predpísaným receptom a liek si vyberie v lekárni,“ vysvetľuje Beata Havelková zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Vyrieši to metodické usmernenie?

Zmeniť zákon o liekoch navrhli traja poslanci z OĽaNO a parlament ich návrh schválil 10. decembra. Poslanci dôvodili najmä tým, že všeobecných lekárov delegované predpisovanie liekov „extrémne preťažuje“.

„Celá táto novela sa udiala veľmi narýchlo, na podnet jednej malej skupiny všeobecných lekárov. Nebola pripomienkovaná ostatnými dotknutými segmentmi. A to viedlo k tomu, že (...) novela nie je v praxi realizovateľná,“ povedala Jaroslava Orosová zo Zväzu ambulantných poskytovateľov v stredajšej diskusii na vizionari.sk. Niektoré odborné organizácie vyzvali ministra zdravotníctva, aby navrhol pozastaviť účinnosť novely.

Ministerstvo najprv reagovalo, že „touto úpravou sa zvýši medicínska a právna bezpečnosť pacienta aj predpisujúceho lekára“. Dnes je už iná situácia. Problémy by mala vyriešiť platforma, ktorú budú tvoriť zástupcovia lekárskych organizácií.

Štátny tajomník rezortu Róbert Babeľa v stredu povedal, že najneskôr vo štvrtok by ministerstvo malo vydať metodické usmernenie, na základe ktorého by lekári aj zdravotné poisťovne postupovali.