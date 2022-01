Rýchlostné limity pred 126 rokmi: Prvá pokuta bola za 13 km/h!

Foto

Ak by ste dnes skúsili ísť v premávke rýchlosťou 13 km/h, pravdepodobne by bolo len otázkou sekúnd, keď by na vás začal niekto trúbiť, že idete príliš pomaly. Pred 126 rokmi to však bol dôvod na vyrubenie vôbec prvej pokuty za rýchlosť.