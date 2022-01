Priznanie k dani z pozemkov, zo stavieb a z bytov: Kto môže zaplatiť menej za nehnuteľnosť?

Kúpili ste minulý rok pozemok, predali byt či pristavili k domu garáž? Už máte iba jeden týždeň na to, aby ste podali priznanie k dani z nehnuteľností.

Povinnosť sa však týka aj ľudí, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie dane. Ako sa to robí? Priznanie slúži nielen na to, aby ste dokladovali zmenu vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti. Je to aj spôsob, ako si uplatniť nárok na zníženie dane. Obec „môže“ zvýhodniť osoby v hmotnej núdzi, ľudí starších ako 62 rokov, ťažko zdravotne postihnutých a napokon bezvládnych ľudí.

„Daňovník uplatní nárok na zníženie dane v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane,“ hovorí zákon o miestnych daniach.

Veková hranica

Výnimkou je prípad, keď sa zníženie daní zo stavieb, z bytov a garáží vzťahuje na ľudí v určitom veku. Vtedy sa nárok podľa zákona „považuje za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej alebo určenej vekovej hranice“, čo znamená, že priznanie sa nevyžaduje. Obec však môže vekovú hranicu - 62 rokov - ľubovoľne zvýšiť.

Kým napríklad v Trnave a Banskej Bystrici to je 62 rokov, v Bratislave 65 rokov, v Nitre, Trenčíne, Prešove a Košiciach až 70 rokov. A v Žiline sa vek vôbec nezohľadňuje. „Rovnako ako uplynulý rok platí, že seniorom po dovŕšení veku 70 rokov patrí zníženie o 50 % pri dani zo stavieb na bývanie a dane z bytov v ich vlastníctve,“ informuje vedúca referátu daní a poplatkov košického magistrátu Tatiana Moleková.

Ako si to uplatniť

Otvoriť galériu null Zdroj: krajské mestá

- nárok na zníženie dane si uplatníte v riadnom alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností

- ak to neurobíte, nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká

Výnimka z pravidla

- bez ohľadu na to, či musíte mať 62 rokov alebo viac, priznanie nepodávate

- nárok sa pokladá za uplatnený dosiahnutím určenej vekovej hranice

Najčastejšie dôvody priznania

1. kúpa nehnuteľnosti

2. predaj nehnuteľnosti

3. zmena druhu alebo výmery pozemku

4. právoplatné stavebné povolenie

5. právoplatné kolaudačné rozhodnutie

6. odstránenie stavby na základe povolenia

7. zmena zastavanej plochy či počtu podlaží po prístavbe

8. zmena účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru

9. vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

10. vznik nároku na zníženie dane